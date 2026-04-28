Warum Patrick Fischer für den Staat ein «Verbrecher» ist

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Strafrecht knallhart bei Urkundenfälschung Warum Patrick Fischer für den Staat ein «Verbrecher» ist

Petar Marjanović

28.4.2026

Patrick Fischer war jahrelang erfolgreicher Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft.
Patrick Fischer war jahrelang erfolgreicher Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft.
Bild: Keystone

Ein gefälschtes Covid-Zertifikat und plötzlich gilt Patrick Fischer juristisch als «Verbrecher». Wie kann eine Geldstrafe von 39'000 Franken zu einem solchen Etikett führen? Zwei Strafrechts-Expert*innen erklären.

Petar Marjanović

28.04.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer wurde wegen Urkundenfälschung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von knapp 39'000 Franken verurteilt, weil er 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat nach Peking reiste.
  • Juristisch gilt er damit als «Verbrecher». Schuld daran ist nicht die  Höhe der Strafe, sondern weil das Gesetz für Urkundenfälschung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe vorsieht.
  • Strafrechtsexpert*innen ordnen ein, was das Strafgesetz dazu sagt.
Mehr anzeigen

Die Geschichte um den ehemaligen Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer dürfte den meisten inzwischen vertraut sein: Gegenüber einem SRF-Journalisten räumte Fischer ein, 2022 mit einem gefälschten Covid-Zertifikat zu den Olympischen Spielen nach Peking gereist zu sein.

Bevor die Geschichte über andere Kanäle nach aussen drang, ergriff Fischer selbst die Initiative und machte den Fall mit einem kurzen Video in den sozialen Medien öffentlich. Zwei Tage später war er seinen Job los. «Es geht um Werte und Respekt, die für Swiss Ice Hockey zentral sind und von Patrick Fischer 2022 nicht gelebt wurden», begründete Urs Kessler, Präsident der Swiss Ice Hockey Federation.

Weltverband leitet Untersuchung ein. Nach Covid-Betrug: Neue Details in der Affäre um Patrick Fischer

Weltverband leitet Untersuchung einNach Covid-Betrug: Neue Details in der Affäre um Patrick Fischer

Juristisch hat die Sache eine Konsequenz, das viele überraschen mag: Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl wegen Urkundenfälschung gilt Patrick Fischer offiziell als «Verbrecher». Im Strafregister wird die Strafe zehn Jahre lang erwähnt. Für die meisten klingt das nach einer heftigen Bewertung, da zum Begriff «Verbrecher» schwerere Straftaten gezählt werden. Doch im Strafrecht ist der Begriff exakt definiert.

Strafgesetzbuch: Verbrechen ab maximal drei Jahre Haft

Schon im ersten Teil des Schweizer Strafgesetzbuchs wird klar bestimmt, wann eine Straftat als Verbrechen, Vergehen oder Übertretung gilt. Massgeblich ist dabei nicht, welche Strafe jemand tatsächlich kassiert, sondern welche Höchststrafe das Gesetz für die Tat vorsieht.

Rechtsprofessor Andreas Donatsch, einer der bekanntesten Strafrechtler des Landes, verweist gegenüber blue News darauf, dass Urkundenfälschung nach Artikel 251 StGB «mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe» geahndet wird (siehe Box unten). Weil das Gesetz somit eine maximale Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren vorsieht, fällt die Tat in die Kategorie Verbrechen. «Für die Einstufung ist das Höchstmass der angedrohten Strafe massgebend», schreibt Donatsch.

Vertrauen in Dokumente sei «zentrales Fundament»

Auch Strafrechtsprofessorin Nadja Capus von der Universität Neuenburg stützt diese Einordnung. Gegenüber blue News erklärt sie, die Urkundenfälschung gelte deshalb als Verbrechen, weil das Vertrauen in die Echtheit und Wahrheit von Dokumenten ein zentrales Fundament des Rechts- und Wirtschaftslebens bilde.

«Dieses Vertrauen erleichtert unser alltägliches Leben, weil wir in der Regel davon ausgehen dürfen, dass schriftlich festgehaltene, rechtlich relevante Tatsachen wirklich vom Aussteller gemacht worden und richtig sind», schreibt Capus. Wer dieses Vertrauen untergräbt, greift also empfindlich in die Funktionsweise des Rechtsverkehrs ein.

Das Strafgesetzbuch unterteilt Straftaten in Verbrechen, Vergehen und Übertretung.
Das Strafgesetzbuch unterteilt Straftaten in Verbrechen, Vergehen und Übertretung.
Bild: Keystone

Dass Fischer am Ende «nur» mit einer Geldstrafe von knapp 39'000 Franken davonkam, ändert an der juristischen Bewertung nichts. Entscheidend ist eben nicht die Höhe der ausgesprochenen Strafe, sondern was das Gesetz als mögliche Höchststrafe vorsieht.

Dass viele das Wort «Verbrecher» in diesem Fall trotzdem überzogen finden, hat mehr mit moralischem Bauchgefühl zu tun als mit dem Gesetz. Capus erinnert daran, dass persönliche Motive zwar bei der Strafzumessung berücksichtigt werden, nicht aber bei der Einstufung der Tat.

Heisst konkret: Selbst wenn ein Gericht anerkannt hätte, dass Fischer etwa aus einer Art «Notwehr» gehandelt habe, wäre er auch bei einer milderen Strafe formal weiterhin ein «Verbrecher».

Schweizerisches Strafgesetzbuch

Auszüge aus dem StGB

Die folgenden Bestimmungen sind dem Schweizerischen Strafgesetzbuch1 entnommen:

Art. 10 Verbrechen und Vergehen – Begriff

1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.

2 Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.

3 Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.

Art. 251 Urkundenfälschung

1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,

eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt,

eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Art. 261bis Diskriminierung und Aufruf zu Hass

Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft,

wer öffentlich Ideologien verbreitet, die auf die systematische Herabsetzung oder Verleumdung dieser Personen oder Personengruppen gerichtet sind,

wer mit dem gleichen Ziel Propagandaaktionen organisiert, fördert oder daran teilnimmt,

wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert oder aus einem dieser Gründe Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost oder zu rechtfertigen sucht,

wer eine von ihm angebotene Leistung, die für die Allgemeinheit bestimmt ist, einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung verweigert,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

1 SR 311.0

Verurteilter Rassismus ist «nur» ein Vergehen

Anders liegt der Fall beim SRF-Journalisten Pascal Schmitz, der nach dem Bekanntwerden von über 15 Jahre alten Facebook-Posts mit rassistischen Inhalten vorerst von den Bildschirmen verschwunden ist: Würde Schmitz wegen Rassendiskriminierung schuldig gesprochen, hätte er lediglich ein «Vergehen» begangen. Im Strafrecht gelten Tatbestände, deren angedrohte Höchststrafe drei Jahre Freiheits- oder Geldstrafe nicht übersteigt, als «Vergehen».

Ob Schmitz wegen seiner rassistischen Äusserungen – wie sie nach dem WM-Spiel Chile gegen Schweiz aufgrund der umstrittenen Leistung des Schiedsrichters zuhauf zu lesen waren («Blick am Abend» berichtete etwa: «Es wimmelt von überschäumendem Hass – und teilweise gar Rassismus.») – tatsächlich verurteilt wird, ist offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Video aus dem Archiv

«Lässer» mit Patrick Fischer

«Lässer» mit Patrick Fischer

Zu Gast bei «Lässer – die Talkshow» ist Patrick Fischer. Der Cheftrainer der Schweizer Eishockey-Nati spricht mit Claudia Lässer über die Vorbereitungen auf die WM 2025 und verrät, was ihn als Mensch antreibt.

20.12.2024

Mehr zu Patrick Fischer

«Es war kein vertrauliches Gespräch». SRF-Chefredaktor bricht sein Schweigen zum Fall Patrick Fischer

«Es war kein vertrauliches Gespräch»SRF-Chefredaktor bricht sein Schweigen zum Fall Patrick Fischer

«Es war schon gerade etwas viel». Jetzt brechen die Nati-Stars ihr Schweigen zum Fischer-Rauswurf

«Es war schon gerade etwas viel»Jetzt brechen die Nati-Stars ihr Schweigen zum Fischer-Rauswurf

Schreiben an Eishockey-Verband. NHL-Star Josi wollte Patrick Fischer ins Amt zurückholen

Schreiben an Eishockey-VerbandNHL-Star Josi wollte Patrick Fischer ins Amt zurückholen

Meistgelesen

Attentat auf Trump befeuert wilde Theorien – 4 sind besonders irre
«Ich war Mama, Mentaltrainerin und Vertraute für die Athleten und ihre Trainer»
Warum Patrick Fischer für den Staat ein «Verbrecher» ist
Trump offenbar skeptisch gegenüber Teherans neuem Vorschlag +++ Merz: Iran demütigt USA
Italienischer Botschafter: «Italien wird diese Rechnungen niemals bezahlen»