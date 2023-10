Dieser Flyer der Partei der Arbeit Zürich ist erst am Montag nach den Wahlen im Briefkasten eines Lesers im Zürcher Kreis 2 gelandet. Bild: blue News

Die Schweiz hat gewählt, der Wahlkampf der Parteien ist beendet. Trotzdem ist ein Flyer der Partei der Arbeit in der Stadt Zürich erst am Montag nach den Wahlen verteilt worden. Ob es sich dabei um eine Panne oder eine bewusste Aktion handelt, ist nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Leser von blue News hatte am Montag einen Flyer der Partei der Arbeit in seinem Briefkasten.

Ob die Wahlwerbung bewusst verspätet verteilt wurde, ist zurzeit unklar: Die Partei war für eine Stellungnahme nicht ereichbar. Mehr anzeigen

Mit Hunderten Wahlplakaten, Flyern, Social-Media-Accounts und TV-Auftritten warben die Parteien um die Gunst der Bevölkerung respektive deren Stimme. Am Wahlsonntag endete auch der Wahlkampf – könnte man meinen: Ein Leser von blue News fand am Montag einen Flyer der Partei der Arbeit Zürich (PdAZ) im Zürcher Kreis 2 in seinem Briefkasten vor.

Ob es sich dabei um eine Panne beim Verteilen oder um eine bewusste Aktion handelt, ist nicht bekannt. Die Partei war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

PdA muss leichten Rückgang in Zürich verkraften

«Für würdige Arbeits- und Lebensbedingungen», steht auf dem Flyer. Der Slogan hat bei der Wählerschaft die gewünschte Wirkung verfehlt: Die PdAZ verzeichnete in Zürich einen leichten Rückgang. «Wir hatten uns eine Zunahme als Ziel gesetzt», lässt sich Harald Lukes, Co-Sekretär der PdAZ, in einer Medienmitteilung zitieren.

Auch national musste die PdA mit dem Verlust des einzigen Sitzes im Nationalrat eine Enttäuschung verkraften. Denis de la Reussille ist im Kanton Neuenburg nicht im Amt bestätigt worden. Ob das Wahlresultat bei rechtzeitiger Zustellung der Flyer besser ausgefallen wäre, bleibt reine Spekulationssache.