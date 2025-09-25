  1. Privatkunden
Pendler-Chaos bei Winterthur – Bahnverkehr lahmgelegt

Sven Ziegler

25.9.2025

Am Bahnhof Winterthur kommt es zu grösseren Einschränkungen. 
Am Bahnhof Winterthur kommt es zu grösseren Einschränkungen. 
sda

Zwischen Winterthur und Oberwinterthur ist der Bahnverkehr am Mittwochmorgen unterbrochen. Grund ist ein Personenunfall. Mehrere Linien sind betroffen.

Sven Ziegler

25.09.2025, 07:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Winterthur und Oberwinterthur ist der Bahnverkehr nach einem Personenunfall eingestellt.
  • Die Einschränkungen betreffen sowohl den Fern- wie auch den Regionalverkehr.
  • Reisende müssen bis mindestens 10 Uhr mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.
Mehr anzeigen

Der Bahnverkehr auf der Strecke Winterthur–Frauenfeld ist am Mittwochmorgen unterbrochen worden. Nach Angaben der SBB kam es zwischen Winterthur und Oberwinterthur zu einem Personenunfall.

Betroffen sind die Linien IC8, IC81, IR75, S11, S24, S29 und S30. Die Einschränkungen führen zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Die SBB rechnet damit, dass die Störung mindestens bis 10 Uhr andauern wird.

Reisende werden gebeten, ihre Verbindung vor Antritt der Fahrt im Online-Fahrplan zu überprüfen.

