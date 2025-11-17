  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fahrleitungsstörung sorgt für Puff Pendler-Chaos in Bern – zahlreiche Züge fallen aus

Sven Ziegler

17.11.2025

Der Bahnverkehr im Bahnhof Bern ist gestört. (Archivbild)
Der Bahnverkehr im Bahnhof Bern ist gestört. (Archivbild)
sda

In Bern ist der Zugverkehr am Montagmorgen gestört. Eine Fahrleitungsstörung legt Teile des Bahnhofs lahm – Reisende müssen auf mehreren Linien mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

Redaktion blue News

17.11.2025, 07:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Fahrleitungsstörung am Bahnhof Bern sorgt für Ausfälle im Fern- und Regionalverkehr.
  • Betroffen sind vor allem die IC- und IR-Verbindungen.
  • Laut SBB dauern die Einschränkungen voraussichtlich bis 9 Uhr.
Mehr anzeigen

Der Bahnverkehr am Bahnhof Bern ist am Montagmorgen beeinträchtigt. Aufgrund einer Fahrleitungsstörung kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen, wie die SBB auf ihrer Website mitteilt. Betroffen sind insbesondere die InterCity- und InterRegio-Verbindungen IC und IR35, die über Bern verkehren.

Die Störung dauert nach aktuellen Angaben vermutlich bis etwa 9 Uhr. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen und Ausfällen rechnen. Reisende werden gebeten, ihre Verbindung vor Abfahrt zu überprüfen – auch Alternativrouten könnten betroffen sein.

Mehr aus der Schweiz

Ungenutztes Areal wird zur Kostenfalle. Verwaiste Parkplätze – und doch wird hier abkassiert

Ungenutztes Areal wird zur KostenfalleVerwaiste Parkplätze – und doch wird hier abkassiert

Neue Studie deckt auf. Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Neue Studie deckt aufDie verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Zoll-Deal mit den USA. Muss die Schweiz Chlorhühner und Cybertrucks zulassen?

Zoll-Deal mit den USAMuss die Schweiz Chlorhühner und Cybertrucks zulassen?

Meistgelesen

Wie sich Superreiche im Geheimen mit Behörden treffen
Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut
Verwaiste Parkplätze – und doch wird hier abkassiert
Trump verstösst seine lauteste Unterstützerin
Trump nutzt wohl selbst die Maschine, für die er Biden verspottete