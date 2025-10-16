  1. Privatkunden
Verspätungen und Umleitungen Pendler-Chaos in der Ostschweiz – Zentrale Strecke ist unterbrochen

Sven Ziegler

16.10.2025

Der Bahnverkehr ist teilweise unterbrochen. (Symbolbild)
Der Bahnverkehr ist teilweise unterbrochen. (Symbolbild)
Keystone/Gaetan Bally

In der Ostschweiz kommt es am Donnerstagmorgen zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr. Zwischen Erlen und Oberaach ist die Strecke Winterthur–Romanshorn unterbrochen. 

Sven Ziegler

16.10.2025, 07:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Erlen und Oberaach ist der Bahnverkehr auf der Strecke Winterthur–Romanshorn unterbrochen.
  • Betroffen sind mehrere Linien, darunter IC8, IC81, S7 und S10.
  • Reisende müssen mit Umleitungen über St. Gallen sowie mit längeren Reisezeiten rechnen.
Mehr anzeigen

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der wichtigen Bahnstrecke Winterthur–Romanshorn zu einem Unterbruch des Bahnverkehrs gekommen. Wie die SBB mitteilt, ist der Abschnitt zwischen Erlen und Oberaach derzeit nicht befahrbar.

Die Einschränkungen dürften laut der Bahn bis etwa 9 Uhr andauern. Betroffen sind insbesondere die Linien IC8, IC81, S7 und S10.

Reisende zwischen Zürich HB, Zürich Flughafen, Winterthur und Romanshorn werden gebeten, über St. Gallen zu fahren. Gleiches gilt für Passagiere in der Gegenrichtung.

Laut SBB müssen Fahrgäste mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

