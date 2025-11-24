  1. Privatkunden
Zug blockiert Strecke Pendler-Puff rund um Zürich – Bahnverkehr teilweise unterbrochen

Sven Ziegler

24.11.2025

Zwischen Altstetten und Urdorf geht nichts mehr. (Symbolbild)
Zwischen Altstetten und Urdorf geht nichts mehr. (Symbolbild)
Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Auf der wichtigen Pendlerstrecke zwischen Zürich Altstetten und Urdorf steht der Bahnverkehr am Montagmorgen still. Ein blockierender Zug sorgt für Ausfälle und erhebliche Verzögerungen im Frühverkehr.

Sven Ziegler

24.11.2025, 07:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zwischen Altstetten und Urdorf ist der Bahnverkehr derzeit unterbrochen.
  • Ein Zug blockiert die Strecke – betroffen sind die Linien S5 und S14.
  • Die Störung dauert gemäss SBB voraussichtlich bis etwa 08.00 Uhr.
Mehr anzeigen

Auf der SBB-Linie Zürich Altstetten–Zug läuft seit dem frühen Montagmorgen nichts mehr. Wie die SBB melden, blockiert ein Zug die Gleise zwischen Zürich Altstetten und Urdorf – mit direkten Folgen für den Pendlerverkehr.

Betroffen sind die S5 und die S14, auf beiden Linien kommt es zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Die Störung dauert gemäss Prognose der SBB bis etwa 08.00 Uhr.

Reisenden zwischen Zug und Zürich Altstetten empfehlen die SBB, über Thalwil auszuweichen. Auch dort sei allerdings mit erhöhtem Andrang und Verzögerungen zu rechnen.

Die SBB weisen darauf hin, die Verbindung kurz vor Abfahrt nochmals zu prüfen, da sich die Situation kurzfristig ändern könne.

