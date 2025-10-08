Signalisierung der automatischen Durchfahrtskontrollen. KEYSTONE

Seit Mitte September werden Autofahrer in Birsfelden für unerlaubte Durchfahrten gebüsst. Die Gemeinde steht nun unter Beschuss – hunderte Reklamationen, überforderte Telefone und ein französischer Pendler, der gleich fünfmal erwischt wurde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Birsfelden BL büsst Autofahrer mit 100 Franken, wenn sie verbotene Quartierstrassen als Schleichweg nutzen.

Täglich wurden anfangs bis zu 1000 Verstösse registriert, mittlerweile sinkt die Zahl.

Die Gemeinde erhält zahlreiche Reklamationen – nun sind nur noch E-Mail-Anfragen möglich. Mehr anzeigen

Die Baselbieter Gemeinde Birsfelden sorgt mit ihrer neuen Verkehrspolitik für Schlagzeilen. Seit Mitte September setzt sie auf automatische Durchfahrtskontrollen mit Kameras, um den zunehmenden Schleichverkehr durch Wohnquartiere einzudämmen. Wer verbotene Strassen nutzt, erhält eine Busse von 100 Franken – doch das System löst weit mehr als nur Stau auf.

Wie die Gemeindeverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte, sind die Reaktionen heftig: Die Zahl der Anrufe und Reklamationen habe das «bewältigbare Mass» überschritten, so Gemeindeverwalter Martin Schürmann. Darum werden Beschwerden ab sofort nur noch per E-Mail angenommen. Viele Einwohner versuchten trotzdem weiterhin telefonisch durchzukommen, was die Verwaltung zusätzlich belaste.

1000 Verstösse pro Tag

In den ersten Tagen nach Einführung wurden täglich bis zu 1000 Verstösse registriert – eine Zahl, die seither leicht gesunken ist. Wie viele der Bussen tatsächlich bezahlt werden, werde erst Mitte Oktober klar, da die Zahlungsfrist 30 Tage beträgt.

Offizielle Beschwerden gegen Bussen lägen derzeit keine vor, allerdings gebe es drei Fälle von Personen, die keine Durchfahrtsbewilligung erhalten hätten.

Besonders hart traf es einen französischen Pendler: Laut Birgit Kron, stellvertretende Geschäftsführerin des TCS beider Basel, wurde der Mann gleich fünfmal geblitzt – insgesamt 500 Franken Strafe. «Das grösste Problem ist, dass viele Menschen das System nicht verstehen», sagt Kron. Auch Sprachbarrieren erschwerten die Situation.

Pendler zahlt 500 Franken

Der TCS bekomme derzeit Zuschriften «von allen Seiten». Zwar habe man Verständnis für das Anliegen der Gemeinde, die das Quartier vor Ausweichverkehr schützen wolle, doch das System löse das Problem nicht nachhaltig. Der Verband prüfe deshalb rechtliche Schritte und wolle im Ernstfall auch Beschwerdeführende finanziell unterstützen.

Wie viel Geld die Gemeinde mit den Bussen eingenommen hat, ist derzeit unklar. Gemeinderätin Désirée Jaun erklärte gegenüber Keystone-SDA, der Verwendungszweck der Einnahmen sei noch nicht entschieden.

Für die Gemeinde bleibt das Projekt vorerst ein Testlauf – für viele Autofahrer hingegen eine teure Lektion in Sachen Verkehrsberuhigung.