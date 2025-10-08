Kameras, Klagen, ChaosPendler tappt fünfmal in Birsfelden-Falle
Sven Ziegler
8.10.2025
Seit Mitte September werden Autofahrer in Birsfelden für unerlaubte Durchfahrten gebüsst. Die Gemeinde steht nun unter Beschuss – hunderte Reklamationen, überforderte Telefone und ein französischer Pendler, der gleich fünfmal erwischt wurde.
Wie die Gemeindeverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte, sind die Reaktionen heftig: Die Zahl der Anrufe und Reklamationen habe das «bewältigbare Mass» überschritten, so Gemeindeverwalter Martin Schürmann. Darum werden Beschwerden ab sofort nur noch per E-Mail angenommen. Viele Einwohner versuchten trotzdem weiterhin telefonisch durchzukommen, was die Verwaltung zusätzlich belaste.
Offizielle Beschwerden gegen Bussen lägen derzeit keine vor, allerdings gebe es drei Fälle von Personen, die keine Durchfahrtsbewilligung erhalten hätten.
Besonders hart traf es einen französischen Pendler: Laut Birgit Kron, stellvertretende Geschäftsführerin des TCS beider Basel, wurde der Mann gleich fünfmal geblitzt – insgesamt 500 Franken Strafe. «Das grösste Problem ist, dass viele Menschen das System nicht verstehen», sagt Kron. Auch Sprachbarrieren erschwerten die Situation.
Pendler zahlt 500 Franken
Der TCS bekomme derzeit Zuschriften «von allen Seiten». Zwar habe man Verständnis für das Anliegen der Gemeinde, die das Quartier vor Ausweichverkehr schützen wolle, doch das System löse das Problem nicht nachhaltig. Der Verband prüfe deshalb rechtliche Schritte und wolle im Ernstfall auch Beschwerdeführende finanziell unterstützen.
Wie viel Geld die Gemeinde mit den Bussen eingenommen hat, ist derzeit unklar. Gemeinderätin Désirée Jaun erklärte gegenüber Keystone-SDA, der Verwendungszweck der Einnahmen sei noch nicht entschieden.
Für die Gemeinde bleibt das Projekt vorerst ein Testlauf – für viele Autofahrer hingegen eine teure Lektion in Sachen Verkehrsberuhigung.