  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kameras, Klagen, Chaos Pendler tappt fünfmal in Birsfelden-Falle

Sven Ziegler

8.10.2025

Signalisierung der automatischen Durchfahrtskontrollen. 
Signalisierung der automatischen Durchfahrtskontrollen. 
KEYSTONE

Seit Mitte September werden Autofahrer in Birsfelden für unerlaubte Durchfahrten gebüsst. Die Gemeinde steht nun unter Beschuss – hunderte Reklamationen, überforderte Telefone und ein französischer Pendler, der gleich fünfmal erwischt wurde.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

08.10.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Birsfelden BL büsst Autofahrer mit 100 Franken, wenn sie verbotene Quartierstrassen als Schleichweg nutzen.
  • Täglich wurden anfangs bis zu 1000 Verstösse registriert, mittlerweile sinkt die Zahl.
  • Die Gemeinde erhält zahlreiche Reklamationen – nun sind nur noch E-Mail-Anfragen möglich.
Mehr anzeigen

Die Baselbieter Gemeinde Birsfelden sorgt mit ihrer neuen Verkehrspolitik für Schlagzeilen. Seit Mitte September setzt sie auf automatische Durchfahrtskontrollen mit Kameras, um den zunehmenden Schleichverkehr durch Wohnquartiere einzudämmen. Wer verbotene Strassen nutzt, erhält eine Busse von 100 Franken – doch das System löst weit mehr als nur Stau auf.

Wie die Gemeindeverwaltung gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte, sind die Reaktionen heftig: Die Zahl der Anrufe und Reklamationen habe das «bewältigbare Mass» überschritten, so Gemeindeverwalter Martin Schürmann. Darum werden Beschwerden ab sofort nur noch per E-Mail angenommen. Viele Einwohner versuchten trotzdem weiterhin telefonisch durchzukommen, was die Verwaltung zusätzlich belaste.

1000 Verstösse pro Tag

In den ersten Tagen nach Einführung wurden täglich bis zu 1000 Verstösse registriert – eine Zahl, die seither leicht gesunken ist. Wie viele der Bussen tatsächlich bezahlt werden, werde erst Mitte Oktober klar, da die Zahlungsfrist 30 Tage beträgt.

Offizielle Beschwerden gegen Bussen lägen derzeit keine vor, allerdings gebe es drei Fälle von Personen, die keine Durchfahrtsbewilligung erhalten hätten.

Besonders hart traf es einen französischen Pendler: Laut Birgit Kron, stellvertretende Geschäftsführerin des TCS beider Basel, wurde der Mann gleich fünfmal geblitzt – insgesamt 500 Franken Strafe. «Das grösste Problem ist, dass viele Menschen das System nicht verstehen», sagt Kron. Auch Sprachbarrieren erschwerten die Situation.

Pendler zahlt 500 Franken

Der TCS bekomme derzeit Zuschriften «von allen Seiten». Zwar habe man Verständnis für das Anliegen der Gemeinde, die das Quartier vor Ausweichverkehr schützen wolle, doch das System löse das Problem nicht nachhaltig. Der Verband prüfe deshalb rechtliche Schritte und wolle im Ernstfall auch Beschwerdeführende finanziell unterstützen.

Wie viel Geld die Gemeinde mit den Bussen eingenommen hat, ist derzeit unklar. Gemeinderätin Désirée Jaun erklärte gegenüber Keystone-SDA, der Verwendungszweck der Einnahmen sei noch nicht entschieden.

Für die Gemeinde bleibt das Projekt vorerst ein Testlauf – für viele Autofahrer hingegen eine teure Lektion in Sachen Verkehrsberuhigung.

Mehr aus der Schweiz

Neues Kompetenzzentrum. Bund will 850 Millionen für Militärprojekt im All ausgeben

Neues KompetenzzentrumBund will 850 Millionen für Militärprojekt im All ausgeben

Unfall in Ipsach BE. Lieferwagen landet auf Bahngeleisen

Unfall in Ipsach BELieferwagen landet auf Bahngeleisen

Es dürfte die Schweiz nachhaltig prägen. Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene

Es dürfte die Schweiz nachhaltig prägenGeheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene

Meistgelesen

Tochter soll Bürgermeisterin niedergestochen haben
Geheimpapier sorgt im Bund für Nervosität auf höchster Ebene
Xhaka-Familie lässt historischen Villagarten in Liestal roden
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Ivan Klasnic: «Wer weiss, wie lange ich noch leben werde»