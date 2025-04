Vor dem Bezirksgericht Kulm trafen sich zwei Nachbarn. Screenshot Google Maps

Im Aargau beschäftigt ein erbitterter Nachbarschaftsstreit zum dritten Mal die Justiz. Im Zentrum stehen beleidigende Plakate und ein Stoffpenis mit Aufschrift.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 43-jähriger Aargauer muss wegen mehrfacher Ehrverletzung 7000 Franken Strafe zahlen.

Der Streit mit dem Nachbarehepaar eskalierte mit Schildern, Laserpointer und einem Plüschpenis.

Das Gericht ordnete die Vernichtung der Requisiten an und rügte beide Seiten deutlich. Mehr anzeigen

Ein absurder Nachbarschaftsstreit im Kanton Aargau hat ein gerichtliches Nachspiel: Ein 43-jähriger Mann wurde vom Bezirksgericht Kulm wegen mehrfacher Ehrverletzung zu einer unbedingten Geldstrafe von 7000 Franken sowie einer Busse von 300 Franken verurteilt.

Auch die Gerichtskosten muss er übernehmen. Besonders bemerkenswert: Das Gericht ordnete die Vernichtung eines Stoffpenis an, der Teil der provokativen Inszenierung gewesen war.

Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, hatte der Mann im Streit mit seinem älteren Nachbarehepaar zahlreiche Fahnen, Schilder und Plakate aufgestellt. Darunter ein Plüsch-Phallus mit der Aufschrift «Albertus», eine Anspielung auf den Namen des Nachbarn. Der Angeklagte behauptete vor Gericht, es handle sich um eine Referenz an den Schutzpatron der Gelehrten. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht.

Fahne und Schilder eingezogen

Zu den weiteren Provokationen gehörten laut Anklage ein leuchtender Mittelfinger im Fenster, eine Fahne mit dem Spruch «Gott sieht alles, unsere Nachbarn noch mehr» sowie ein Schild mit dem Text «Pädophilen Schutzzaun». Auch eine mit Beleidigungen besprayte Holzpalette war Teil der Dauerprovokation.

Vor Gericht erklärte der Verteidiger, sein Mandant sei «keine einfache Person» mit «Mitteilungsbedürfnis», der seine Meinung – auch mit kritischen Plakaten zur Corona-Politik – öffentlich kundgetan habe. Dass sich die Nachbarn dadurch angegriffen fühlten, sei deren Sache. Die Gerichtspräsidentin sah das anders: Es sei klar, gegen wen sich die Aussagen gerichtet hätten.

Nicht in allen Punkten wurde der Mann schuldig gesprochen. Der Vorwurf, er habe seine Nachbarin mit einem Laserpointer geblendet oder ihr Haus gefilmt, konnte nicht bewiesen werden. Dennoch hielt das Gericht die ursprüngliche Strafe für zu mild und erhöhte sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft.

Zum Schluss zeigte sich die Gerichtspräsidentin sichtlich genervt vom Ausmass des Streits: «Es ist ein Stück weit tragisch, mit was sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte hier beschäftigen müssen – zum Glück ist das nicht Alltag», sagte sie. An beide Parteien gerichtet, appellierte sie: Man solle sich in Zukunft «einfach leben lassen» und auf «kindische Geschichten» verzichten.