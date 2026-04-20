«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen. 13.04.2026

Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen.

Alles begann mit Graffiti – als rebellischer Impuls. Später erkannte Jonas Deubelbeiss, dass seine Kunst nicht nur im urbanen Raum funktioniert, sondern auch auf der Leinwand. Im Zentrum seines Schaffens steht stets der Mensch mit seinen Emotionen und Gedanken.

Immer wieder greift er private wie gesellschaftliche Krisen auf und verarbeitet sie künstlerisch. So auch Ende März, als blue News ihn in seinem Atelier trifft: An diesem Tag widmet er sich dem Unglück von Crans-Montana in einer 20 minütigen Live-Performance, bei der ein Gemälde entsteht – zu sehen im obigen Video.

Am 1. Januar 2026 kamen in Crans-Montana 41 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt, viele davon schwer.

Video aus dem Ressort