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«Der Moment vom Leben zum Tod» So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

Marjorie Kublun

20.4.2026

«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

«Der Moment vom Leben zum Tod»: So verarbeitet dieser Künstler das Crans-Montana-Trauma

Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen.

13.04.2026

Der Aargauer Künstler Jonas Deubelbeiss hat das Unglück von Crans-Montana in einer eindrücklichen Live-Performance künstlerisch verarbeitet, bei der er ein Gemälde schuf. Der Erlös daraus soll den Opfern zugutekommen.

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Marjorie Kublun, Nicole Agostini, Fabienne Berner

20.04.2026, 19:14

21.04.2026, 07:40

Alles begann mit Graffiti – als rebellischer Impuls. Später erkannte Jonas Deubelbeiss, dass seine Kunst nicht nur im urbanen Raum funktioniert, sondern auch auf der Leinwand. Im Zentrum seines Schaffens steht stets der Mensch mit seinen Emotionen und Gedanken.

Sammler sprengt Schönheitsnormen. «Irgendwann wurden mir idealisierte Frauenkörper zu einseitig»

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Immer wieder greift er private wie gesellschaftliche Krisen auf und verarbeitet sie künstlerisch. So auch Ende März, als blue News ihn in seinem Atelier trifft: An diesem Tag widmet er sich dem Unglück von Crans-Montana in einer 20 minütigen Live-Performance, bei der ein Gemälde entsteht – zu sehen im obigen Video.

Am 1. Januar 2026 kamen in Crans-Montana 41 Menschen ums Leben, 115 weitere wurden verletzt, viele davon schwer. 

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Über den Dächern von Zürich präsentiert Ginny Litscher eine Kollektion, die mehr will als nur schön aussehen: «Tribe» ist, so sagt sie selbst, «eine Bewegung». Blue News hat die Designerin direkt nach der Show zum Gespräch getroffen.

09.07.2025

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