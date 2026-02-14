Die Kantonspolizei Zürich ist ausgerückt. (Symbolbild) KEYSTONE

Am frühen Samstagmorgen ist im Bahnhof Regensdorf ZH eine Person bei einem Vorfall mit einem Güterzug ums Leben gekommen. Die Kantonspolizei Zürich spricht von einem Unfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Bahnhof Regensdorf kam es in der Nacht auf Samstag zu einem tödlichen Ereignis mit einem Güterzug.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Tod einer Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Behörden von einem Unfall aus. Mehr anzeigen

Im Bahnhof Regensdorf im Kanton Zürich ist es in der Nacht auf Samstag zu einem tödlichen Ereignis gekommen. Kurz vor vier Uhr morgens wurde eine Person unter einem Güterzug aufgefunden. Trotz des raschen Einsatzes von Polizei und Rettungskräften konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber dem «Blick», er sei gegen 3.50 Uhr aus einem Zug ausgestiegen, als sich bereits zahlreiche Einsatzkräfte im Gleisbereich befunden hätten. Fotos vom Ereignisort zeigen Angehörige der Feuerwehr, der Polizei sowie Spezialisten der Kriminaltechnik, die ein Zelt im Bereich der Gleise errichteten, um Spuren zu sichern und den Hergang zu klären.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte am Samstagmorgen, dass es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handle. Weitere Angaben zur Identität der verstorbenen Person oder zum genauen Ablauf machten die Behörden zunächst nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.