Die Frau beschimpfte ihre Nachbarn und schmiss Müll in ihren Garten. Bild: Imago / Bildmontage blue News

Ein eskalierter Nachbarschaftskonflikt in Pfäffikon SZ beschäftigt die Justiz. Eine 77-jährige Frau beschimpfte ein Ehepaar mit handgeschriebenen Zetteln und E-Mails – doch ein Teil der Vorwürfe wird wegen einer Frist nicht weiter verfolgt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau aus Pfäffikon SZ beleidigte ein Nachbarpaar mit Zetteln und E-Mails und warf wiederholt Abfall in deren Garten.

Eine Anzeige wegen Ehrverletzung scheiterte, weil sie zu spät eingereicht wurde, und auch eine Rassendiskriminierung sieht die Staatsanwaltschaft nicht.

Wegen mehrfacher Beschimpfung und Abfallwurf wird die Frau dennoch zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Mehr anzeigen

Ein Nachbarschaftsstreit in Pfäffikon SZ hat zu einem Strafverfahren geführt. Eine heute 77-jährige Schweizerin hinterliess laut einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der blue News vorliegt, im Jahr 2024 eine handgeschriebene Notiz vor der Wohnungstür und im Briefkasten eines älteren Ehepaars.

Die Nachricht enthielt mehrere abwertende Formulierungen. Unter anderem bezeichnete sie einen der Betroffenen als «alter weisser psychisch angeschlagener Mann». In der Notiz tauchten zudem Beschreibungen wie «die spanisch eingebildete Verkäuferin» sowie «das billige laute Gebrüll vom englisch sprechenden, nicht integrierten IT-Berater» auf.

Zusätzlich soll die Frau im März 2025 mehrere E-Mails verschickt haben, in denen sie die Nachbarn etwa als «Slum Rucksack», «kleine Columbianerin» oder «nicht integrierter IT-Berater» bezeichnete. Sinngemäss schrieb sie auch, die Familie solle in ihr Heimatland zurückkehren und nicht in der Schweiz leben, wie aus der Verfügung der Staatsanwaltschaft weiter hervorgeht.

Ende März 2025 erstattete das Ehepaar Anzeige.

Anzeige zu spät eingereicht

Die Staatsanwaltschaft prüfte den Fall, prüfte einen Teil der Vorwürfe jedoch gar nicht erst weiter. Grund dafür ist eine Frist, die nicht eingehalten wurde.

Die gemachten Beleidigungen in der handschriftlichen Notiz gelten, so will es das Gesetz, als Ehrverletzungsdelikte. Dafür muss ein Strafantrag innerhalb von drei Monaten gestellt werden, nachdem Opfer von Tat und Täter Kenntnis haben. Laut Staatsanwaltschaft begann diese Frist nach dem Erhalt des Zettels, spätestens jedoch Anfang Dezember 2024 und endete Anfang März 2025.

Der Strafantrag ging jedoch erst am 26. März 2025 ein. «Die Antragstellung erfolgte somit verspätet», hält die Staatsanwaltschaft fest. Weil damit ein sogenanntes Verfahrenshindernis vorliegt, wurde in diesem Punkt eine sogenannte Nichtanhandnahmeverfügung erlassen.

Keine Rassendiskriminierung

Auch den Vorwurf der Rassendiskriminierung prüften die Behörden. Diesen Tatbestand sah die Staatsanwaltschaft jedoch als nicht erfüllt an.

In der Verfügung heisst es, die Beschuldigte habe weder zu Hass oder Diskriminierung aufgerufen noch die Betroffenen in einer Weise herabgesetzt, die gegen die Menschenwürde verstosse. Deshalb werde dieser Straftatbestand nicht weiterverfolgt.

Ganz ohne Konsequenzen blieb der Streit für die Seniorin jedoch nicht. Laut Strafbefehl warf sie wiederholt Abfälle in den Garten des unter ihr wohnenden Ehepaars. Dazu gehörte etwa Verpackungsmaterial, Getränkeflaschen und weiterer Abfall.

Und auch die Mails wurden strafrechtlich relevant. Hier ging die Anzeige rechtzeitig ein. Aus den Akten wird zudem ersichtlich, dass sie die Nachbarn darin auch noch mit mit Formulierungen wie etwa «Frau Dr. Müll» oder «rattenfressender Müll» beschimpfte.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte die Frau deshalb wegen mehrfacher Beschimpfung sowie wegen mehrfachen vorsätzlichen Wegwerfens von Kleinabfällen.

Geldstrafe und Busse

Die 77-Jährige erhielt eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 50 Franken. Die Probezeit beträgt drei Jahre.

Zusätzlich muss sie eine Busse von 570 Franken bezahlen. Wird diese nicht beglichen, drohen zehn Tage Freiheitsstrafe. Auch die Verfahrenskosten von 1500 Franken werden ihr auferlegt.

Damit beläuft sich die Gesamtsumme auf 2073 Franken. Der Strafbefehl ist rechtskräftig.