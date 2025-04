Stehen im Zentrum lokaler Diskussionen: die Max Towers in Aesch BL. Gemeinde Aesch

Ein Pfeifen geht durch Aesch BL: Bei starkem Wind klagen Anwohner über irritierende Geräusche rund um die neu gebauten Max Towers – doch in den Türmen selbst bleibt es auffallend ruhig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei starkem Wind verursachen die Max Towers in Aesch BL ein pfeifendes Geräusch, das von Anwohnern umliegender Gemeinden als störend empfunden wird.

Akustikexperten untersuchen mit Spezialkameras die Ursache.

Bewohner der Max Towers selbst hören die Geräusche kaum, berichten von hoher Wohnqualität, und die Immobiliennachfrage bleibt trotz Kritik ungebrochen. Mehr anzeigen

Die Max Towers in Aesch bei Basel sind in den letzten Monaten durch ein ungewöhnliches akustisches Phänomen in den Fokus gerückt: Anwohner der umliegenden Gebiete klagen über störende Pfeifgeräusche, die bei starkem Wind auftreten.

Einwohner*innen von Aesch und den angrenzenden Gemeinden Dornach und Reinach dokumentierten das Pfeifen. Die Videos gingen in den sozialen Medien viral.

Der renommierte Architekt Max Dudler ist bekannt für seine markante Formensprache. Bei seinen neu gebauten Max Towers drehen sich die Diskussionen allerdings weniger um die ästhetische Qualität der Gebäude als um die akustischen Herausforderungen, die sie mit sich bringen.

Bewohner hören Pfeifen nicht

Fachleute für Bauphysik und Akustik sind mit speziellen Akustikkameras im Einsatz, um die Ursache der Geräusche zu ermitteln. Es wird vermutet, dass Baustelleninstallationen oder unvollständige Bauarbeiten die Quelle sein könnten.

Interessanterweise nehmen die Bewohner der Max Towers die Pfeifgeräusche nicht wahr, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Laut Hans Klaus, Mediensprecher der Bauherrin HRS Real Estate, haben die Geräusche wie in einem Windkanal eine klare Richtung und gehen in den Umgebungsgeräuschen unter, sobald man sich nicht mehr im direkten Luftstrom befindet.

Diese Erklärung wird von den Bewohnern bestätigt, die von einer angenehmen Wohnsituation berichten. Und auch die Nachfrage nach den Wohnungen auf dem ehemaligen Stöcklin-Areal bleibt ungebrochen. Die Wohntürme sind nahezu vollständig vermietet, und die Eigentumswohnungen in den Max Towers sind fast alle verkauft.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.