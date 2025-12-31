  1. Privatkunden
Auto, Bier, Pizza Skurrile Zollvorschriften an der deutsch-schweizerischen Grenze

ai-scrape

31.12.2025 - 15:53

Grenzwächter am Autobahn-Zoll in Kreuzlingen. 
Grenzwächter am Autobahn-Zoll in Kreuzlingen. 
Bild: KEYSTONE

Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz birgt einige überraschende Zollvorschriften. Selbst alltägliche Dinge wie eine Pizza können zu Problemen führen.

Redaktion blue News

31.12.2025, 15:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Da die Schweiz nicht zur EU gehört, gibt es eigene und ganz spezielle Zollvorschriften.
  • Wer zum Beispiel in Deutschland lebt und das Auto eines Freundes aus der Schweiz fährt, kann schnell in Schwierigkeiten geraten.
  • Die Schweiz schob Pizzalieferungen einen Riegel vor, da auch Essen als Ware gilt und verzollt werden muss.
Mehr anzeigen

Die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz mag im Alltag oft unsichtbar erscheinen, doch sie birgt einige überraschende Regelungen. Da die Schweiz nicht zur EU gehört, kann sie eigene Zollvorschriften erlassen, die manchmal unerwartet sind, wie der «Südkurier» schreibt. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung eines Autos über die Grenze hinweg.

Wer in Deutschland lebt und das Auto eines Freundes oder Verwandten aus der Schweiz fährt, kann schnell in Schwierigkeiten geraten. Ein in der Schweiz zugelassenes Fahrzeug wird bei der Einreise als unverzollte Ware betrachtet und darf nicht einfach von jemandem mit deutschem Wohnsitz gefahren werden.

Eine Ausnahme besteht nur, wenn der Halter aus der Schweiz selbst im Auto sitzt oder sich gleichzeitig in der EU aufhält. Andernfalls drohen hohe Kosten: Zehn Prozent Zoll auf den Fahrzeugwert plus 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer. Ähnliches gilt umgekehrt für Schweizer, die ein deutsches Auto einführen möchten.

Verstoss wird teuer. Diese Regelung an der Schweizer Grenze kennt kaum jemand

Verstoss wird teuerDiese Regelung an der Schweizer Grenze kennt kaum jemand

Für Menschen, die nahe der Grenze wohnen, gelten besondere Freimengenregelungen. Wer aus Konstanz nach Kreuzlingen fährt und dort Bier kauft, darf es nicht abgabenfrei mit nach Hause nehmen.

Für Grenzbewohner gilt eine Freimenge von 90 Euro, jedoch keine für Alkohol. Erst weiter im Landesinneren oder bei einem anderen Grenzübergang gelten die üblichen Höchstmengen: 16 Liter Bier, vier Liter Wein und ein Liter Hochprozentiges. 

Zoll betrachtet Pferd als Ware

Auch ein Ausritt über die Grenze ist nicht so einfach, wie es scheint. Ein Pferd wird vom Zoll als Ware betrachtet und muss angemeldet werden. Reiterin Judith Wiedenbach erklärt im «Südkurier», dass für jeden Ritt eine «Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung» erforderlich ist.

Das Pferd muss beim Schweizer Zoll vorgestellt werden, wo der Wert geschätzt und eine Kaution in Höhe der schweizerischen Mehrwertsteuer von 2,5 Prozent berechnet wird. Zusätzlich fallen 120 Franken Zollansatz an, die bei Rückkehr erstattet werden.

Die Rückerstattung der deutschen Mehrwertsteuer ist für Schweizer Einkaufstouristen üblich, birgt jedoch Fallstricke. Wird ein Croissant vor dem Zoll verzehrt, kann es teuer werden, da alle Waren auf dem Kassenbon unbenutzt vorgelegt werden müssen. Ein verzehrtes Gipfeli kann deshalb eine Busse von 20 bis 55 Euro nach sich ziehen. 

Milliarden fliessen ab. Einkaufstourismus wird für viele Schweizer zur Notwendigkeit

Milliarden fliessen abEinkaufstourismus wird für viele Schweizer zur Notwendigkeit

Vor einigen Jahren war es noch üblich, dass deutsche Lieferdienste Pizza und andere Speisen an Schweizer Kunden lieferten. Doch die Schweiz schob dem einen Riegel vor, da auch Essen als Ware gilt und verzollt werden muss. Die Zollstellen waren aber normalerweise abends nicht besetzt.

Ein besonders sensibles Thema an der Grenze ist Cannabis. Während in der Schweiz bis zu zehn Gramm straffrei eingeführt werden können, ist dies nach deutschem Recht verboten. Wer die Grenze mit Cannabis übertritt, riskiert eine Strafanzeige. Cannabis darf nur innerhalb der eigenen Landesgrenzen konsumiert werden, und selbst ein kurzer Ausflug über die Grenze kann rechtliche Konsequenzen haben.

Dieser Artikel wurde mit der Hilfe einer KI verfasst

