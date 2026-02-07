  1. Privatkunden
Menziken AG Pferdestall im Wohnquartier sorgt für Zoff

Lea Oetiker

7.2.2026

In einem Wohnquartier in Menziken sorgt die private Pferdehaltung einer Hausbesitzerin für Diskussionen. (Symbolbild)
In einem Wohnquartier in Menziken sorgt die private Pferdehaltung einer Hausbesitzerin für Diskussionen. (Symbolbild)
sda

Ein Pferdestall mitten im Wohnquartier sorgt in Menziken AG für Ärger. Nachbarn wehren sich gegen die Tierhaltung, die Gemeinde muss das Baugesuch wegen eines Verfahrensfehlers neu prüfen.

Lea Oetiker

07.02.2026, 10:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Menziken AG sorgt die Pferdehaltung einer Hausbesitzerin im Wohnquartier für Streit unter Nachbarn.
  • Weil die Gemeinde das Baugesuch zuerst im falschen Verfahren bewilligte, wird es nun öffentlich neu aufgelegt.
  • Die Gegner kritisieren Geruch und Wertverlust, während die Besitzerin auf die Pflegebedürftigkeit ihres kranken Pferdes verweist.
Mehr anzeigen

In einem Wohnquartier in Menziken sorgt die private Pferdehaltung einer Hausbesitzerin für Diskussionen. Die Frau hat auf ihrem Grundstück zwei mobile Boxen für ihre Pferde errichtet, mit Zustimmung der direkten Nachbarn. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, sah die Gemeinde zunächst kein Problem und bewilligte das Vorhaben im vereinfachten Verfahren. Doch dieser Entscheid war fehlerhaft.

Wie die Bau- und Planungsabteilung der Gemeinde erklärt, hätte das Gesuch öffentlich aufgelegt werden müssen, da bei einer Tierhaltung mögliche Geruchsemissionen zu erwarten seien. Nun wird das Verfahren nachgeholt: Das Baugesuch liegt erneut öffentlich auf, Einsprachen sind bis zum 16. Februar möglich.

Die Pferdehalterin begründet ihr Projekt mit der besonderen Situation eines ihrer Tiere, das nach einer schweren Kolik dauerhaft pflegebedürftig sei.

Gegner kritisieren unter anderem Geruchsbelästigungen

Gegner aus dem Quartier kritisieren hingegen Geruchsbelästigungen, Umweltprobleme und eine mögliche Wertminderung ihrer Liegenschaften. Zudem bezweifeln sie, dass die Pferde auf dem kleinen Grundstück artgerecht untergebracht seien.

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagte die Besitzerin, sie sorge dafür, dass es ihren Tieren an nichts fehle: Sie hätten einen wettergeschützten Unterstand, Zugang zu Wasser und Futter sowie genügend Platz im Garten. Sie führe die Tiere zudem regelmässig aus.

Ob die Gemeinde das Baugesuch nach der erneuten Prüfung wieder bewilligt, bleibt offen.

