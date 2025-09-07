Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen

Bundesrat Martin Pfister posiert mit Schweizer Soldaten vor einem Schützenpanzer 2000 am Truppenversuch TRIAS 25 der Schweizer Armee, am Donnerstag, 1. Mai 2025. (Archiv) KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Schweizer Armee kämpft mit einem massiven Problem: Ihr Fuhrpark ist so veraltet, dass das Militär die zahlreichen Ausfälle nicht mehr selbst bewältigen kann. Einspringen sollen nun private Pannendienste.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Fuhrpark der Schweizer Armee ist stark überaltert.

Pannen sind so häufig, dass die Truppe sie nicht mehr selbst bewältigen kann.

Ab 2026 übernimmt u. a. der TCS für 6,5 Mio. Franken die Pannenhilfe für alle Militärfahrzeuge, von Lastwagen bis zu Schützenpanzern. Mehr anzeigen

Von den rund 34'000 Fahrzeugen der Schweizer Armee gelten viele als überaltert, manche erinnern eher an rollende Antiquitäten – sofern sie überhaupt noch rollen. Weil Tausende Militärfahrzeuge ständig ausfallen, übernehmen nun private Pannendienste wie der TCS – vom Transporter bis zum Schützenpanzer, schreibt der «Blick».

Rost, Getriebeschäden und technische Probleme legen den Militärbetrieb regelmässig lahm. Verteidigungsminister Martin Pfister reagiert nun mit einer Notlösung: Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat externe Pannendienste beauftragt. Für 6,5 Millionen Franken übernehmen künftig drei Firmen – das Swiss Dienstleistungszentrum DLC, die Soccorso Stradale Wolfi SA und der Touring Club Suisse (TCS) – die Pannenhilfe für die gesamte Flotte bis hin zu Schützenpanzern und Panzerhaubitzen. Die Verträge gelten ab 2026 bis mindestens Ende 2030.

Ganz neu ist die Praxis nicht. Bereits seit 2019 rücken private Helfer im Auftrag der Armee aus. In fünf Jahren verzeichneten sie fast 3'800 Einsätze – von platten Reifen bis zu havarierten Kettenfahrzeugen. Für Schlagzeilen sorgten etwa die Bergung zweier Panzerhaubitzen nach einem Autobahnunfall oder ein Schützenpanzer M113, der 2024 bei Uttigen in die Aare stürzte und aus dem Fluss gefischt werden musste.

Den Steuerzahler kostete das «ungefähr 3'594'376 Franken», schreibt Armasuisse. Klar ist: Der Bedarf an externer Hilfe dürfte weiter steigen. Denn auch die Panzer der Armee werden nicht jünger.