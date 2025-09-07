Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Maroder Fuhrpark Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen

Gabriela Beck

7.9.2025

Bundesrat Martin Pfister posiert mit Schweizer Soldaten vor einem Schützenpanzer 2000 am Truppenversuch TRIAS 25 der Schweizer Armee, am Donnerstag, 1. Mai 2025. (Archiv)
Bundesrat Martin Pfister posiert mit Schweizer Soldaten vor einem Schützenpanzer 2000 am Truppenversuch TRIAS 25 der Schweizer Armee, am Donnerstag, 1. Mai 2025. (Archiv)
KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Schweizer Armee kämpft mit einem massiven Problem: Ihr Fuhrpark ist so veraltet, dass das Militär die zahlreichen Ausfälle nicht mehr selbst bewältigen kann. Einspringen sollen nun private Pannendienste.

Redaktion blue News

07.09.2025, 22:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Fuhrpark der Schweizer Armee ist stark überaltert.
  • Pannen sind so häufig, dass die Truppe sie nicht mehr selbst bewältigen kann.
  • Ab 2026 übernimmt u. a. der TCS für 6,5 Mio. Franken die Pannenhilfe für alle Militärfahrzeuge, von Lastwagen bis zu Schützenpanzern.
Mehr anzeigen

Von den rund 34'000 Fahrzeugen der Schweizer Armee gelten viele als überaltert, manche erinnern eher an rollende Antiquitäten – sofern sie überhaupt noch rollen. Weil Tausende Militärfahrzeuge ständig ausfallen, übernehmen nun private Pannendienste wie der TCS – vom Transporter bis zum Schützenpanzer, schreibt der «Blick».

Rost, Getriebeschäden und technische Probleme legen den Militärbetrieb regelmässig lahm. Verteidigungsminister Martin Pfister reagiert nun mit einer Notlösung: Das Bundesamt für Rüstung Armasuisse hat externe Pannendienste beauftragt. Für 6,5 Millionen Franken übernehmen künftig drei Firmen – das Swiss Dienstleistungszentrum DLC, die Soccorso Stradale Wolfi SA und der Touring Club Suisse (TCS) – die Pannenhilfe für die gesamte Flotte bis hin zu Schützenpanzern und Panzerhaubitzen. Die Verträge gelten ab 2026 bis mindestens Ende 2030.

Soldaten mussten sich Panzer vorstellen. Jedes fünfte Armee-Fahrzeug ist ausser Gefecht

Soldaten mussten sich Panzer vorstellenJedes fünfte Armee-Fahrzeug ist ausser Gefecht

Ganz neu ist die Praxis nicht. Bereits seit 2019 rücken private Helfer im Auftrag der Armee aus. In fünf Jahren verzeichneten sie fast 3'800 Einsätze – von platten Reifen bis zu havarierten Kettenfahrzeugen. Für Schlagzeilen sorgten etwa die Bergung zweier Panzerhaubitzen nach einem Autobahnunfall oder ein Schützenpanzer M113, der 2024 bei Uttigen in die Aare stürzte und aus dem Fluss gefischt werden musste.

Den Steuerzahler kostete das «ungefähr 3'594'376 Franken», schreibt Armasuisse. Klar ist: Der Bedarf an externer Hilfe dürfte weiter steigen. Denn auch die Panzer der Armee werden nicht jünger.

Harzendes Drohnenprojekt der Schweizer Armee wird redimensioniert

Harzendes Drohnenprojekt der Schweizer Armee wird redimensioniert

Das in Israel bestellte Drohnen-Aufklärungssystem ADS-15 für die Schweizer Armee verspätet sich um Jahre und ist in Schieflage. Nun hat das Verteidigungsdepartement entschieden, das Projekt zu redimensionieren und auf Funktionalitäten zu verzichten. Die sechs Drohnen sollen kein automatisches Ausweichsystem, kein System für GPS-unabhängige Starts und Landungen sowie kein System für die Enteisung enthalten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

04.09.2025

Mehr zum Thema

Oldtimer nur noch als Hilfsfahrzeug nützlich. Schützenpanzerflotte der Armee zur Hälfte wieder im Einsatz

Oldtimer nur noch als Hilfsfahrzeug nützlichSchützenpanzerflotte der Armee zur Hälfte wieder im Einsatz

Verteidigung. Armee-Projekte sollen von externen Beratern überwacht werden

VerteidigungArmee-Projekte sollen von externen Beratern überwacht werden

Sparhammer in Bern. Schweizer Armee will Tenue A nur noch an wenige verteilen

Sparhammer in BernSchweizer Armee will Tenue A nur noch an wenige verteilen

Meistgelesen

Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen
Joker Amiri erlöst Deutschland gegen Nordirland mit dem Führungstreffer
Der einst mächtigste Eisberg der Welt ist am Ende
Sinner gelingt Satzausgleich – Trump-Besuch sorgt für Chaos vor dem Stadion
Jetzt taucht die Erde den Mond in ihren Schatten