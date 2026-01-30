Bundesrat will Steuererhöhung zur Armee-Aufrüstung – und entfacht Grosskonflikt in Bern

Bundesrat Martin Pfister will zur Aufrüstung der Armee die Mehrwertsteuer erhöhen. Bild: Keystone

Mit der Sicherheitslage als Begründung will der Bundesrat die Armee rüsten – und die Bevölkerung zahlen lassen. Nun beginnt eine Grundsatzdebatte über Steuern, Sicherheit und Verantwortung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat will die Mehrwertsteuer befristet um 0,8 Prozentpunkte erhöhen, um der Armee zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen.

Für Verteidigungsminister Martin Pfister (Mitte) ist es ein Erfolg, dass er eine Mehrheit im Bundesrat für die Idee finden konnte.

Erstmals soll damit ein sicherheitspolitisches Vorhaben über die Mehrwertsteuer finanziert werden.

Während die Mitte den Plan unterstützt, lehnen die anderen Parteien ihn aus unterschiedlichen Gründen ab. Mehr anzeigen

Der Bundesrat hat am Mittwoch einen weitreichenden Entscheid gefällt: Zur Finanzierung der Aufrüstung der Schweizer Armee soll die Mehrwertsteuer ab 2028 befristet für zehn Jahre um 0,8 Prozentpunkte erhöht werden. Damit will die Landesregierung der Armee jährlich rund 2,7 bis 3 Milliarden Franken zusätzlich zuführen.

Es ist ein Entscheid mit Signalwirkung – und ein politisches Novum. Denn die Mehrwertsteuer, 1995 als Nachfolgerin der Warenumsatzsteuer eingeführt, wurde in der Vergangenheit vor allem für Sozialwerke und Infrastruktur ausgebaut. Erhöhungen dienten der Finanzierung der AHV, der Invalidenversicherung oder grosser verkehrspolitischer Projekte wie NEAT.

Sicherheitspolitische Grossvorhaben standen bislang nie im Zentrum von Mehrwertsteuererhöhungen. Dass nun die Armee über diesen Weg finanziert werden soll, markiert einen Bruch mit der bisherigen Praxis.

Die Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) ist das grösste Schweizer Bauprojekt der Geschichte, das durch drei neue Basistunnel (Gotthard, Lötschberg, Ceneri) eine Flachbahn durch die Alpen schafft. Bild: Keystone

Armee braucht zusätzliche Mittel

Auslöser ist gemäss Bundesrat die sich zuspitzende geopolitische Lage. Der Krieg in der Ukraine, wachsende Spannungen zwischen den Grossmächten, neue Bedrohungen im Cyber- und Luftraum sowie Zweifel an der Verlässlichkeit internationaler Bündnisse setzen auch die Schweiz unter Druck. Der Bundesrat argumentiert, die Armee sei in zentralen Bereichen nicht mehr verteidigungsfähig und brauche dringend zusätzliche Mittel für Ausrüstung, Infrastruktur und neue Fähigkeiten. Ohne neue Einnahmen lasse sich dieser Kraftakt nicht stemmen.

Politisch ist der Entscheid jedoch alles andere als ein Selbstläufer. Zunächst muss das Parlament der Mehrwertsteuererhöhung zustimmen. Anschliessend hat das Volk das letzte Wort: Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer unterliegt zwingend dem Referendum. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden also an der Urne entscheiden, ob sie bereit sind, für die Sicherheit des Landes tiefer ins Portemonnaie zu greifen.

Mitte stellt sich hinter ihren Bundesrat

Bislang stellt sich einzig die Mitte-Partei geschlossen hinter den Vorschlag. Als Partei des zuständigen Bundesrats Martin Pfister begrüsse sie den Weg über die Mehrwertsteuer. Parteipräsident Philipp Matthias Bregy bringt es so auf den Punkt: Bei einer Mehrwertsteuer-Erhöhung «kann die Bevölkerung entscheiden, ob sie dieses Geld für ihre Sicherheit ausgeben will oder nicht». Das sei demokratisch «der richtige Weg». Die Mitte argumentiert zudem mit Generationengerechtigkeit: Entweder zahle man heute über höhere Einnahmen – oder man verschiebe die Rechnung über Schulden auf kommende Generationen.

Stellt sich hinter die Pläne seines Bundesrats: Der Walliser Nationalrat und Mitte-Präsident Philipp Matthias Bregy. Bild: Keystone

Ganz anders tönt es bei den übrigen Parteien, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die SVP lehnt die Steuererhöhung vehement ab. Zwar betont sie, dass die Sicherheit der Schweiz höchste Priorität habe und die Armee genügend Mittel brauche. Doch statt die Bevölkerung zu «schröpfen», müsse der Bund seine Ausgaben neu priorisieren.

Kritik von den Bürgerlichen

In ihrer Stellungnahme warnt die SVP vor einer Mehrbelastung von rund 2,7 Milliarden Franken pro Jahr für die Haushalte und zieht Parallelen zur «befristeten» Wehrsteuer von 1940, die bis heute existiert. Zudem verknüpft sie die Debatte mit der inneren Sicherheit und dem Asylwesen und fordert, zuerst dort anzusetzen. Die SVP sei für ein höheres Verteidigungsbudget, schreibt sie in einer Mitteilung, aber «ohne Erhöhung der Mehrwertsteuer».

Auch die FDP sagt Nein zu neuen Steuern, obwohl sie den zusätzlichen Finanzbedarf der Armee anerkennt. Die Schweiz habe ihre Armee jahrzehntelang kaputtgespart, nun müsse zwar rasch nachgerüstet werden, aber nicht auf Kosten von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit. Co-Präsident Benjamin Mühlemann warnt davor, «reflexartig nach neuen Steuern» zu rufen, und bezweifelt, dass die Bevölkerung einer Mehrwertsteuererhöhung zustimmen würde.

Stattdessen schlägt die FDP alternative Finanzierungswege vor – etwa den teilweisen Verkauf von Swisscom-Aktien bei Beibehaltung der Sperrminorität oder den Einsatz von Nationalbankgewinnen. Ständerat Josef Dittli betont: «Wir müssen dringend nachrüsten – ohne höhere Mehrwertsteuer.»

Linkes Lager bemängelt Milliarden «ins schwarze Loch F-35»

Von links kommt Kritik mit anderem Fokus. Die SP zeigt sich «sehr skeptisch» gegenüber den Plänen von Bundesrat Pfister. Co-Präsident Cédric Wermuth sagt: «Zusätzliche Armee-Milliarden sind nicht verantwortbar, wenn das Geld am falschen Ort investiert wird.»

Besonders die Festhaltung am Kampfjet-Projekt F-35 stösst der SP sauer auf. Dieses sei nicht nur ein Kostenrisiko, wie Berichte der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigten, sondern mache die Schweiz auch sicherheitspolitisch von den USA abhängig. Für die SP ist klar: Erst ein Abbruch der F-35-Beschaffung würde finanziellen Spielraum schaffen.

«Zusätzliche Armee-Milliarden sind nicht verantwortbar», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Bild: Keystone

Noch schärfer fällt die Kritik bei den Grünen aus. Nationalrat Balthasar Glättli spricht von einer «inakzeptablen Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung des bürgerlichen Rüstungswahns». Statt Milliarden «ins schwarze Loch F-35» zu werfen, brauche es Investitionen in die Zukunft, etwa in den Klimaschutz. Die geplante Steuererhöhung sei unsozial und unverantwortlich, biete aber immerhin die Chance, den «Rüstungswahn» an der Urne zu stoppen.

GLP fordert «Realitätscheck»

Die GLP wiederum positioniert sich zwischen den Fronten. Sie lehnt die Pläne nicht grundsätzlich ab, unterzieht sie aber einem «Realitätscheck». Nationalrat Beat Flach kritisiert, dass eine Rechnung präsentiert werde, bevor klar sei, welche konkreten Leistungen damit finanziert würden.

Zudem sei die Mehrwertsteuer angesichts der bereits geplanten Belastung für die 13. AHV-Rente besonders heikel. Gleichzeitig begrüsst die GLP, dass der Bundesrat Sicherheit breiter denke – inklusive Cyberabwehr, Schutz kritischer Infrastrukturen und europäischer Zusammenarbeit.

Volk hat das letzte Wort

Fest steht: Der Entscheid des Bundesrats hat eine Grundsatzdebatte ausgelöst. Er berührt nicht nur die Frage der Sicherheit, sondern auch jene der Finanzierung des Staates, der Prioritätensetzung und der sozialen Verträglichkeit.

Dass die Mehrwertsteuer – bisher ein Instrument für Sozial- und Infrastrukturpolitik – nun zur Aufrüstung der Armee herangezogen werden soll, verleiht der Debatte zusätzliche Brisanz. Am Ende wird nicht das Parlament, sondern das Volk entscheiden, ob dieser historische Kurswechsel akzeptiert wird.

Video aus dem Ressort