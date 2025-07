Bundesrat Martin Pfister Ende Juni an einer Medienkonferenz zur Kampfjet-Beschaffung. (Archivbild) Keystone

Martin Pfister will Militärflugplätze besser gegen Spionageaktionen schützen. Das hat mit US-Auflagen beim Kampfjet F-35 zu tun – aber auch mit einem kürzlich bekannt gewordenen Vorfall in Meiringen BE.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Dies sei wegen Auflagen der USA im Zusammenhang mit dem Kauf des Kampfjets F-35 nötig.

Hinzu kommt ein kürzlich bekannt gewordener Vorfall in Meiringen BE, wo verdächtige Drohnenflüge nahe des Militärflugplatzes gesichtet wurden. Mehr anzeigen

Verteidigungsminister Martin Pfister will nach eigener Aussage die Schweizer Militärflugplätze besser gegen Spionageaktionen schützen. Ein Grund sind Auflagen der USA im Zusammenhang mit dem Kauf des Kampfjets F-35.

«Die Auflagen zum Schutz dieses sensiblen Rüstungsguts sind höher, als wir ursprünglich gedacht haben», sagte Pfister in einem am Samstagabend vorab veröffentlichten Interview mit der «NZZ am Sonntag». Als zweiten Grund für die zusätzlichen Schutzmassnahmen nannte er die gegenwärtige Sicherheitslage.

60 Millionen Franken Mehrkosten

Das Verteidigungsdepartement plane einen Massnahmenmix, so Pfister. «Dazu gehören unter anderem eine Drohnen-Flugverbotszone, mehr Tarnung und mehr Sichtschutz. Eventuell auch eine Ausweitung der Sperrzone um die Flugplätze herum.»

Die Mehrkosten durch die Massnahmen und die Teuerung beim Bauen bezifferte er auf 60 Millionen Franken. Pfister reagierte mit seinen Aussagen auf eine Frage zu verdächtigen Drohnenflügen beim Militärflugplatz Meiringen BE.