Der Schweizer Ableger des Pharmakonzerns Merck übernimmt anonym die Kosten für Fruchtbarkeitsbehandlungen seiner Mitarbeitenden – bis zu fünfstellige Beträge.

Der Schweizer Ableger des Pharmakonzerns Merck übernimmt seit eineinhalb Jahren die Kosten von Fruchtbarkeitsbehandlungen seiner Angestellten. Mit Erfolg: Die ersten Babys sind bereits zur Welt gekommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Merck Schweiz unterstützt Angestellte anonym mit bis zu fünfstelligen Beträgen bei Kinderwunschbehandlungen, was bereits über 100 Personen genutzt haben.

Das Programm, das auf Initiative der Belegschaft entstand, zeigt messbare Erfolge in Motivation, Bewerbungen und Arbeitgeberattraktivität.

Kritik kommt von Soziologin Katja Rost, die vor möglicher Einflussnahme des Arbeitgebers auf die Familienplanung warnt, das Programm aber als strategisches Instrument anerkennt. Mehr anzeigen

Der Pharmakonzern Merck unterstützt seine Angestellten finanziell dabei, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und das kommt an. Florian Schick, Schweiz-Chef des Unternehmens, sagt zum «Tages-Anzeiger», er habe nicht mit einer so grossen Resonanz gerechnet. Mehr als 100 der rund 2600 Angestellten haben die sogenannten «Fertility Benefits» bereits genutzt – anonym.

Die Leistungen reichen von medizinischen Beratungen über Fruchtbarkeitstests bis hin zu teuren In-vitro-Fertilisationen. Der Clou: Die Mitarbeitenden reichen ihre Rechnungen anonym ein, Merck zahlt – unabhängig von Klinik oder behandelnder Ärztin – bis zu einem fünfstelligen Betrag. Schick verrät: «Bereits sind die ersten Babys auf die Welt gekommen.»

Das Programm der Fertility Benefits ist auf Initiative von Angestellten hin entstanden. Für Geschäftsführer Schick steht fest, dass ein unerfüllter Kinderwunsch Menschen belastet – was sich auch auf deren Leistungen bei der Arbeit auswirken kann.

Teure Schweiz ist mitschuldig

Merck ist das erste Unternehmen, das offiziell Kosten für Kinderwunsch-Behandlungen übernimmt. Zwar bieten auch Roche und Novartis Programme zum Thema Reproduktion an, doch so konsequent wie Merck geht kaum ein Unternehmen vor.

Ganz uneigennützig ist das Engagement allerdings nicht. Merck ist selbst in der Fertilitätsmedizin aktiv – der Schulterschluss zwischen Konzern und Kinderwunsch liegt also auf der Hand. Hinzu kommt, dass sich in Zeiten des Fachkräftemangels Unternehmen etwas einfallen lassen müssen, um qualifiziertes Personal an sich zu binden.

Warum gerade in der Schweiz der Vorstoss aus der Belegschaft kam? Für Schick ist das kein Zufall. Die Grundversicherung übernimmt deutlich weniger Kosten für Fruchtbarkeitstherapien und künstliche Befruchtungsversuche. In-Vitro-Fertilisationen müssen Paare in der Schweiz selber bezahlen. Und die sind teuer: bis zu 9000 Franken pro Versuch. Meist sind mehrere nötig.

Ein Vorteil in Zeiten des Fachkräftemangels

Für Schick steht fest, dass heute oft nicht die emotionale Resilienz entscheide, ob ein Paar Kinder kriegt – vereinfach ausgedrückt, der Durchhaltewille – sondern, wie grosse dessen finanzielles Polster ist. Er verweist auf die Statistik, wonach jedes siebte Paar in der Schweiz von medizinisch bedingter Unfruchtbarkeit betroffen.

Während US-Giganten wie Google, Apple oder Meta schon vor Jahren ähnliche Programme einführten, stösst das Konzept hierzulande auf gemischte Reaktionen. «Die Reaktionen von aussen waren teils heftig», sagt Schick, ohne ins Detail zu gehen. Innerhalb des Unternehmens hingegen sei die Resonanz durchwegs positiv – auf für die zum Programm gehörende verlängerte Elternzeit und flexiblen Arbeitszeitmodelle.

Und die Effekte für das Unternehmen sind messbar: höhere Motivation, mehr Bewerbungen, gesteigerte Attraktivität für junge Fachkräfte. Junge Menschen wollten mehr als nur Geld verdienen, weiss Schick. Sie suchten nach echter Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Katja Rost: «Arbeitgeber erhält Einfluss auf Familienplanung»

Nicht alle sind von dieser Entwicklung begeistert. Die Soziologin Katja Rost von der Universität Zürich warnt vor dem sogenannten Social Freezing – dem vorsorglichen Einfrieren von Eizellen. Dadurch werde die Botschaft vermittelt, dass Kind und Karriere nicht vereinbar sind, sagt sie. Auch könnten subtile Erwartungen entstehen, den Kinderwunsch zugunsten der Karriere zu verschieben.

Rost warnt vor gefährlichen Dynamiken: Es sei nicht auszuschliessen, dass sich der Arbeitgeber in die Familienplanung einmischt, indem er die Kostenübernahme an einen bestimmten Zeitpunkt koppelt – zum Beispiel, nachdem eine Angestellte eine Zeit lang bei einer Niederlassung im Ausland gearbeitet hat.

Dennoch erkennt auch die Soziologin das Potenzial: «Die Frauen und Männer bekommen immer später Kinder. Die Übernahme der Reproduktionskosten füllt eine Marktlücke – und ist ein starkes Werbeinstrument in Zeiten des Fachkräftemangels.»

Was Merck mit den Fertility Benefits auch kommuniziert: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist keine reine Privatsache mehr – zumindest nicht bei Merck. «Viel zu lange habe man gesagt: Familie ist Privatsache», meint Schick. «Natürlich ist sie das immer noch, aber sie wirkt sich eben auch auf das Arbeitsleben aus.»

Aus seiner Sicht profitieren beide Seiten. Die im Rahmen der Fertility Benefits Eltern gewordenen Angestellten dürften zustimmen.