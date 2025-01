Der Tunnel musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt werden. BRK News

Am Montagmorgen überschlägt sich bei Neuhausen am Rheinfall ein Pick-up. Zwei Personen müssen ins Spital.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Am Montagmorgen ereignete sich kurz nach 9 Uhr ein Verkehrsunfall im Galgenbucktunnel in Neuhausen am Rheinfall. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein Pick-up mit Anhänger auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich und landete auf der Motorhaube eines entgegenkommenden Autos, das regelkonform unterwegs war.

Dabei zog sich der Lenker des Pick-up bis dato unbekannte Verletzungen zu und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die Fahrerin des in den Unfall verwickelten Autos begab sich für einen Untersuch in ein Spital.

Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch eine private Bergungsfirma abtransportiert werden.

Die genaue Ursache und der Ablauf des Unfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Während der Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten blieb der Galgenbucktunnel für den Verkehr gesperrt.