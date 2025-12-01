  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nachfolger von Maja Riniker Pierre-André Page zum neuen Nationalratspräsidenten gewählt

SDA

1.12.2025 - 15:10

Nationalrat Pierre-André Page
Nationalrat Pierre-André Page
KEYSTONE

Der Freiburger SVP-Politiker Pierre-André Page ist zum neuen Präsidenten des Nationalrats gewählt worden. Meisterlandwirt Page erhielt am Montag 173 von 181 gültigen Stimmen und leitetet den Nationalrat als Nachfolger von Maja Riniker (FDP/AG) ein Jahr lang.

Keystone-SDA

01.12.2025, 15:10

01.12.2025, 15:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pierre-André Page wird nach jahrzehntelangem politischen Anlauf neuer Nationalratspräsident und damit höchster Schweizer.
  • Der 60-Jährige scheiterte früher mehrfach bei nationalen und kantonalen Wahlen, bevor ihm 2015 der Durchbruch gelang.
  • Page gilt als gut vernetzter Kompromisspolitiker mit starken Wurzeln im Kanton Freiburg – und will sein Amt als Motivation für andere verstanden wissen.
Mehr anzeigen

Pierre-André Page steht seit Montag an der Spitze des Nationalrats – ein Amt, das der 60-jährige Freiburger SVP-Politiker trotz langer politischer Karriere nie als selbstverständlich betrachtet hat. Denn Pages Weg ins Bundesparlament war alles andere als gerade. Nachdem er 1991 in den Gemeinderat seines Heimatorts Châtonnaye gewählt wurde und später ins Kantonsparlament nachrückte, folgten zwei Jahrzehnte voller Enttäuschungen: drei erfolglose Anläufe für den Nationalrat und zwei gescheiterte Regierungsratskandidaturen.

Der 65-jährige ist der erste Nationalratspräsident aus dem Kanton Freiburg, seit 2017/18 Mitte-Politiker Dominique de Buman die grosse Kammer leitete. Page kennt sich mit Präsidien aus: Er war von 2002 bis 2006 Gemeindepräsident seines Wohnorts Châtonnaye FR und präsidierte 2009 das Freiburger Kantonsparlament.

Der verheiratete Vater von drei Kindern machte bei den letzten Wahlen von 2023 im Kanton Freiburg das beste Resultat aller Nationalratskandidierenden und sitzt seit Ende 2015 in der grossen Kammer. Die 173 Stimmen, welche er am Montag erhielt, sind ein gutes Resultat.

Der Nationalratspräsident hat jeweils den Vorsitz in der Vereinigten Bundesversammlung, also wenn National- und Ständerat gemeinsam tagen. Oft wird er deshalb als «höchster Schweizer» bezeichnet.

Pages politisches Profil ist stark von seiner regionalen Verwurzelung geprägt. Er kennt die Vereine, die Musikgesellschaften, die Fussballfelder und Stammtische seines Bezirks – und viele Leute kennen ihn. Sein Ruf: jemand, der zuhört, Kompromisse sucht und auch über Parteigrenzen hinweg gut vernetzt ist. Selbst ein wenig Schweizerdeutsch spricht er, weil er seine Lehre im Kanton Solothurn gemacht hat.

Meistgelesen

Massencrash nach Wintereinbruch – 45 Fahrzeuge involviert
Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz

Videos aus dem Ressort

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Wer am Montag 1. Dezember im LIDL für 70 CHF einkaufen geht, erhält die Autovignette für 10 CHF billiger. Das liessen sich die Leute in Volketswil nicht entgehen und standen dafür extra Schlange vor dem Laden.

01.12.2025

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Applaus bei der Juso

Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder in Bern auf die Abstimmungsniederlage fiel gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.

30.11.2025

Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-public-Vorlage

Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-public-Vorlage

Als der Trend zur Service-Citoyen-Vorlage bekannt wird, bricht bei der Juso lauter Jubel aus. Offenbar bewegt diese Vorlage die Anwesenden stärker als die eigene Initiative.

30.11.2025

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Leute machen Grosseinkauf im LIDL für 10 CHF Rabatt

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Applaus bei der Juso

Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-public-Vorlage

Verhaltener Juso-Raum bei erstem Trend – lauter Jubel bei Service-public-Vorlage

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Eidgenössische Räte. Stefan Engler zum neuen Ständeratspräsidenten gewählt

Eidgenössische RäteStefan Engler zum neuen Ständeratspräsidenten gewählt

Baby (1) verletzt. Frau fährt Mutter mit Kinderwagen an und flieht

Baby (1) verletztFrau fährt Mutter mit Kinderwagen an und flieht

Politik. Neue Nationalrätin und neuer Nationalrat ins Amt eingesetzt

PolitikNeue Nationalrätin und neuer Nationalrat ins Amt eingesetzt