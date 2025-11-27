  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Turbulenzen in Pieterlen BE Lehrer kritisiert Schule und wird fristlos entlassen

Sven Ziegler

27.11.2025

Der Schule Pieterlen BE laufen die Lehrer davon.
Der Schule Pieterlen BE laufen die Lehrer davon.
Screenshot Google Maps

In der Schule Pieterlen BE herrscht erneut Unruhe: Ein 61-jähriger Klassenlehrer musste diese Woche innert Stunden sein Pult räumen. Der Grund: kritische Aussagen über die Schulführung.

Sven Ziegler

27.11.2025, 16:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schule Pieterlen BE hat einen erfahrenen Lehrer per sofort freigestellt, nachdem er sich öffentlich kritisch geäussert hatte. 
  • Der 61-Jährige durfte sich nicht einmal von seiner 6. Klasse verabschieden.
  • Als Grund nennt die Gemeinde fehlendes Vertrauen – kommentieren will sie den Fall jedoch nicht.
Mehr anzeigen

In der Schule Pieterlen BE kommt keine Ruhe ein. Nur wenige Wochen nach neuen Diskussionen um Führungswechsel und Abgänge ist nun ein weiterer Konflikt öffentlich geworden: Ein 61-jähriger Klassenlehrer wurde am Dienstag fristlos freigestellt – nur Stunden, nachdem er zu einem Gespräch einbestellt worden war.

Der Lehrer war erst im Sommer an die Schule gekommen, um nach mehreren Kündigungen Stabilität zu bringen. Doch bereits Ende Oktober hatte er sich gegenüber Radio Canal 3 und dem «Bieler Tagblatt» kritisch über die Atmosphäre im Schulhaus und über die aktuelle Führung geäussert. In der Schule stimme «nicht alles», sagte er damals – «öpis chroset».

Diese Aussagen haben nun Konsequenzen. Laut Informationen des «Bieler Tagblatts» wurde der Lehrer angewiesen, sein Schulzimmer sofort zu räumen und das Gebäude umgehend zu verlassen. Eine Verabschiedung von seiner 6. Klasse sei ihm untersagt worden. Die Gemeinde bestätigte gegenüber der Zeitung weder Gründe noch Umstände: «Zu diesem Fall nehmen wir keine Stellung», sagte der zuständige Bildungsgemeinderat Philip Reid.

Besonders heikel ist der Zeitpunkt. Die betroffene Klasse befindet sich mitten in den Vorbereitungen für den Übertritt in die Oberstufe, inklusive Standortgesprächen. Der Lehrer galt als engagiert und erfahren. Alain Pichard, Bieler Lehrer und langjähriger Kollege, zeigt sich gegenüber der Zeitung schockiert: «Das trifft die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern hart.»

Bildungsdirektion äussert sich nicht zum Fall

Für die Klasse hat die Schule nun ein ungewöhnliches Duo eingesetzt: Zwei Geschwister übernehmen gemeinsam den Unterricht – eines davon befindet sich noch in der Ausbildung. Die Eltern wurden darüber bereits informiert.

Der Fall reiht sich ein in eine Serie von Turbulenzen. In Pieterlen waren zuletzt immer wieder Schulleitende und Lehrpersonen gegangen, teilweise abrupt. Im Frühling war eine Schulleiterin per sofort zurückgetreten, kurze Zeit später folgte eine Massenkündigung unter Lehrpersonen. Eine Taskforce musste damals gewährleisten, dass alle Kinder überhaupt in der Gemeinde bleiben konnten.

Auch die Bildungsdirektion Bern äussert sich zum aktuellen Fall nicht – sie verweist lediglich darauf, dass Gemeinden die Anstellungsbehörde seien und Arbeitsverhältnisse beidseitig fristlos gekündigt werden können, wenn wichtige Gründe vorliegen.

Dass nun erneut eine Klasse mitten im Schuljahr ihren Lehrer verliert, sorgt im Dorf jedoch für neue Fragen. Und für viele Eltern für die gleiche Ernüchterung wie schon im Frühling: Was ist eigentlich los an der Schule Pieterlen?

Mehr aus der Schweiz

Lokführer bemerkte Loch. Mann bricht in Eisdecke von Stausee am Berninapass ein und stirbt

Lokführer bemerkte LochMann bricht in Eisdecke von Stausee am Berninapass ein und stirbt

«Spottpreise». Schweizer Tierschutz kritisiert Versteigerung der Pferde von Skandal-Hof in Ramiswil

«Spottpreise»Schweizer Tierschutz kritisiert Versteigerung der Pferde von Skandal-Hof in Ramiswil

Vorfall in der Stadt Zürich. Seniorin erheblich verletzt auf Strasse aufgefunden – was ist hier passiert?

Vorfall in der Stadt ZürichSeniorin erheblich verletzt auf Strasse aufgefunden – was ist hier passiert?

Meistgelesen

Lawine geht in Tiroler Skigebiet nieder – Video zeigt flüchtende Skifahrer
Renommierter Reiseführer setzt Schweizer Traum-Destination auf Blacklist
Schweizer Senioren geht es finanziell sehr gut, doch eine Sorge teilen viele
«Sofort nackt ausziehen, ins Bett legen und weiter streiten»
Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe