Aldi bringt gehyptes Sport-Gerät in die Schweiz

Studio-Trend zum Discounter-Preis: Aldi Suisse verkauft seit heute einen Pilates-Reformer für 199 Franken. Während das Gerät im Ausland einen Hype auslöste, bleibt der Ansturm in der Schweiz bislang moderat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aldi Suisse verkauft seit heute einen günstigen Pilates-Reformer für 199 Franken, der bisher vor allem in Studios genutzt wurde.

Im Gegensatz zum Ausland blieb der große Ansturm in der Schweiz aus, vereinzelt bildeten sich jedoch Warteschlangen.

Aldi meldet eine starke Nachfrage vor allem im Raum Zürich, über die Schweiz gesehen sind die Geräte aber noch verfügbar. Mehr anzeigen

Es ist das Sportgerät der Stunde: der Pilates-Reformer. Ein ziemlich grosses und ziemlich teures Gerät, an dem man bis jetzt vor allem im Studio seine Muskeln trainiert hat – eben weil es gross und teuer ist. Zumindest bei letzterem Problem schafft Aldi Suisse nun Abhilfe und hat heute einen Pilates-Reformer für 199 Franken in den Verkauf gebracht.

Als der Aldi-Reformer im Ausland eingeführt wurde, gabs einen regelrechten Run darauf. In Grossbritannien etwa sorgte das günstige Trend-Gerät beim Verkaufsstart für Schlangen vor den Filialen, ausverkauften Beständen und viralen Videos, in denen Kund*innen um die Geräte kämpften und die innerhalb von Minuten ausverkauft waren.

So sieht der Pilates-Reformer von Aldi aus. Aldi Suisse / Screenshot

Kleine Schlange in Lenzburg

Und in der Schweiz? blue News Redaktor Yannik Tschan war in drei Aldi-Filialen im Aargau – und tatsächlich: Vor der Filiale in Lenzburg gab es eine kleine Schlange. Witzig: Sie bestand vor allem aus Männern, die im Auftrag ihrer Partnerinnen auf Reformer-Jagd waren. Siehe Video ganz oben.

In den anderen zwei besuchten Aldis interessierte sich aber niemand für das Pilatesgerät. Aldi Suisse sagt auf Anfrage von blue News: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkaufsstart unseres Reformers. Für eine verlässliche Gesamteinschätzung ist es jedoch zu früh.» Was man aber schon sagen könne: Der Reformer sei insbesondere im Raum Zürich sehr beliebt. «Bereits nach wenigen Stunden war über die Hälfte der Produkte verkauft.»

Zu Prügeleien um die Geräte – wie in Grossbritannien – sei es aber nicht gekommen. «Aufgrund unserer Erfahrungen mit unserer Kundschaft und der schweizerischen Zurückhaltung haben wir das nicht anders erwartet. Der Verkaufsstart verlief bisher geordnet und respektvoll.»

Pilates-Reformer – was ist das? Ein Pilates-Reformer ist ein spezielles Trainingsgerät im Pilates. Er besteht aus einer beweglichen Liegefläche, die auf Schienen gleitet, sowie aus Federn, Seilen und Griffen, mit denen der Widerstand individuell eingestellt werden kann.

Durch das kontrollierte Gleiten und den Federwiderstand werden Kraft, Stabilität, Beweglichkeit und Körperhaltung trainiert.

Der Reformer ermöglicht ein sehr präzises, gelenkschonendes Ganzkörpertraining und wird sowohl im Leistungs- und Reha-Bereich als auch im Fitness- und Gesundheitsbereich eingesetzt. Mehr anzeigen

Wie viele Reformer genau über die Ladentheke gingen, will Aldi Suisse nicht verraten. Sicher ist: Ausverkauft sind sie noch nicht. Auf der Website von Aldi Suisse kann man nachschauen, wo wie viele Geräte verfügbar sind.

Und wer sich jetzt fragt, wie ein Training auf so einem Reformer denn genau aussieht, der kann sich das hier anschauen: