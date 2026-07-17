Ein Swiss-Flug nach Mumbai musste am Freitag kurz nach dem Start umkehren. Grund war ein ungewöhnliches Geräusch, das die Cockpit-Crew wahrnahm. Die Maschine landete sicher in Zürich.

Darum geht's Ein Swiss-Airbus auf dem Weg nach Mumbai ist aus Sicherheitsgründen nach Zürich zurückgekehrt.

Die Cockpit-Crew hatte kurz nach dem Start ein ungewöhnliches Geräusch bemerkt, ein möglicher Heckkontakt wurde später ausgeschlossen.

Die Passagiere sollen ihre Reise mit einer Ersatzmaschine fortsetzen. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Swiss-Flug von Zürich nach Mumbai musste am Freitag kurz nach dem Start umkehren. Der Airbus A330 drehte über dem Raum Innsbruck ab, flog mehrere Warteschlaufen über der Ostschweiz und landete schliesslich wieder sicher in Zürich, wie Daten von «Flightradar24» zeigen. «Blick» berichtete zuerst über den Vorfall.

Wie die Fluggesellschaft auf Anfrage der Zeitung erklärt, nahm die Cockpit-Crew beim Start ein «ungewöhnliches, rumpelndes Geräusch» wahr. Zunächst habe der Verdacht bestanden, dass das Flugzeug das Heck auf der Piste berührt habe. «Dieser Verdacht konnte inzwischen ausgeschlossen werden.»

Trotzdem entschied sich die Airline aus Sicherheitsgründen zur Rückkehr. «Die Sicherheit der Passagiere und Besatzungen hat stets oberste Priorität», so die Airline zu «Blick». Das Flugzeug werde nun vorsorglich einer gründlichen Inspektion unterzogen.

Nach Angaben der Swiss sollen die betroffenen Passagiere voraussichtlich um 18 Uhr mit einer Ersatzmaschine nach Mumbai weiterreisen. Die Fluggesellschaft bedauere die Unannehmlichkeiten, betont jedoch, dass die Sicherheit immer Vorrang habe.

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