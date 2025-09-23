  1. Privatkunden
Kinderkrankheit inklusive Plastik- statt Papier-Ticket: So funktioniert der neue SBB-Automat

Petar Marjanović

23.9.2025

Ein blue News Reporter testet die Funktion am Bahnhof Schwerzenbach ZH.
Bild: blue News

Die SBB verabschieden sich – für alle, die wollen – vom Papierbillett am Automaten: Tickets können neu direkt auf den Swisspass geladen werden. Ganz reibungslos verläuft der Start jedoch noch nicht.

Petar Marjanović

23.09.2025, 04:30

23.09.2025, 06:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Mitte September können SBB-Kund*innen am Automaten wählen, ob sie ihr Ticket auf den Swisspass laden oder als Papierausdruck erhalten möchten.
  • Laut der SBB ist das Angebot besonders für Halbtax-Nutzende ohne Smartphone sowie für allein reisende Kinder und Jugendliche gedacht.
  • Probleme gibt es noch beim Klassenwechsel: Wegen eines Fehlers lässt sich dieser derzeit nicht auf den Swisspass laden – behoben werden soll das bis Ende Oktober.
Mehr anzeigen

Wer ein Halbtax- oder Streckenabo auf dem Swisspass hat, kann seit Kurzem auch ohne Handy «papierlos» Bahn und Bus fahren. Die SBB haben vor einer Woche ein Update für ihre Billettautomaten ausgerollt. Neu können Kund*innen wählen, ob sie ihr Ticket auf den Swisspass laden oder als Papierticket ausdrucken möchten.

Wird der Swisspass als «Trägermedium» gewählt, müssen Fahrgäste die Karte unter den Scanner am Automaten halten. Das kleine Lesegerät befindet sich seit einigen Jahren unterhalb des Bildschirms. Bisher konnte man dort nur prüfen, wie lange ein Abonnement noch gültig ist.

Billette können neu auch aufs Swisspass-Konto geladen werden.
Bild: blue News

Bei Kontrolle Handy oder Plastikkarte zeigen

Wird das Ticket auf den Swisspass geladen, lässt es sich sowohl mit der Plastikkarte als auch mit dem Handy bei einer Kontrolle vorweisen.

Laut SBB-Sprecherin Fabienne Thommen ist der neue Service besonders praktisch für Halbtax-Kund*innen ohne Smartphone sowie für allein reisende Kinder und Jugendliche. Bislang mussten diese zwingend ein Papierticket kaufen.

SBB streicht ursprünglichen Plan

Eine ursprünglich angekündigte Funktion, Billette auch über die Website sbb.ch direkt auf den Swisspass zu laden, wird es hingegen nicht geben.

«Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Kund*innen, welche sbb.ch nutzen, auch ein Smartphone haben», erklärte SBB-Sprecher Moritz Weisskopf gegenüber blue News.

Ganz ohne Kinderkrankheiten kommt die Neuerung jedoch nicht: Wer ein Generalabonnement besitzt und nur einen Klassenwechsel lösen will, profitiert derzeit nicht. «Aufgrund eines Fehlers in der Programmierung können momentan keine Klassenwechsel auf den Swisspass geladen werden. Die Verantwortlichen kümmern sich darum. Bis ungefähr Ende Oktober sollte der Fehler behoben sein», sagte Weisskopf.

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Auch in den alten Intercity-Zügen hast du bald besseren Empfang

Die SBB stellen am Donnerstagmorgen ihren ersten komplett modernisierten ICN vor. Im Zug warten zahlreiche Verbesserungen auf die Kunden.

24.10.2024

