Der Bundesrat will ein neues E-ID-Gesetz. Die Stimmbevölkerung kann im September darüber abstimmen. sda

Erstmals äussern sich grosse Seniorenverbände positiv über das neue E-ID-Gesetz. Sie sehen darin einen Gewinn an Sicherheit und Komfort. Stellen aber auch klare Erwartungen an die Umsetzung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz startet einen zweiten Anlauf für ein E-ID-Gesetz – und diesmal stehen die Chancen gut: Laut Umfragen sind 60 Prozent der Bevölkerung dafür.

Überraschend positiv zeigen sich auch die Senior*innen, die das Projekt 2021 noch klar abgelehnt hatten.

Grosse Altersorganisationen wie Pro Senectute und Vasos unterstützen das Gesetz, betonen aber die Freiwilligkeit.

Gegner warnen hingegen vor Datenschutzlücken, schleichendem Zwang und dem Verlust des Rechts auf ein Offline-Leben. Mehr anzeigen

Die Schweiz wagt einen zweiten Anlauf für die elektronische Identität – kurz E-ID. Und diesmal stehen die Chancen gut: Laut einer neuen Umfrage würden 60 Prozent der Stimmberechtigten dem Gesetz bestimmt oder eher zustimmen. 36 Prozent sind sogar klar dafür.

Überraschend ist: Gerade die ältere Generation, die das Projekt vor wenigen Jahren noch klar verworfen hatte, zeigt sich heute offener. 56 Prozent der Senior*innen würden sich gemäss Umfrage für die E-ID aussprechen. Fürs Resultat ist das Matchentscheidend: Senior*innen gehen am häufigsten an die Urne.

Ein wichtiger Grund für diese Kehrtwende: Die grossen Seniorenverbände haben ihre Haltung geändert.

Pro Senectute sagt nicht Ja, sieht aber Vorteile

So betont Pro Senectute, die grösste Altersorganisation des Landes: «Wir begrüssen die Vorlage insofern, als sie eine staatlich kontrollierte und vertrauenswürdige Plattform schafft», sagt Sprecher Peter Burri Follath. Wichtig sei aber, dass die Nutzung freiwillig bleibe und niemand Nachteile erfahre, wenn er oder sie die digitale Lösung nicht nutzen will. Eine Parole gibt Pro Senectute aber nicht aus.

«Digitale Kommunikation über Distanz ist für viele ein Segen.» Peter Burri Follath Sprecher Pro Senectute

Als Beispiel der gelungenen Digitalisierung bei der älteren Bevölkerung erwähnt er die Möglichkeiten der sozialen Kontakte. Apps wie WhatsApp oder Facetime haben sich während der Pandemie in vielen Familien als Standard etabliert, um Grosseltern zu erreichen. «Digitale Kommunikation über Distanz ist für viele ein Segen», sagt Burri.

Zum Erfolg beigetragen habe auch die Einfachheit dieser Apps. «Die E-ID darf nicht zu komplex werden, sie muss einfach und verständlich bleiben. Sobald die Apps überladen und komplex werden, wenden sich oft Seniorinnen und Senioren ab.»

Vasos-Präsidentin lobt barrierefreie E-ID-App

Auch die Vasos, die Dachorganisation aktiver Senioren- und Selbsthilfegruppen mit rund 129’000 Mitgliedern, schlägt einen neuen Ton an. Präsidentin Bea Heim erklärt: «Der Vorstand beantragt ein Ja.» Offiziell beschlossen wird dies zwar erst nächste Woche – die Richtung ist aber klar.

Noch 2021 hatte Vasos die Vorlage abgelehnt, weil damals private Firmen die E-ID herausgeben sollten. Nun liegt die Verantwortung beim Staat, was laut Heim ein entscheidender Punkt sei.

Was bringt die E-ID konkret? Bea Heim nennt Beispiele: «Sie erhöht die Sicherheit im Internet und erleichtert den Kontakt mit Banken, Versicherungen und Ämtern. Viele Dinge lassen sich bequem von daheim aus erledigen – vom Bankkonto bis zur AHV-Angelegenheit.»

«Die E-ID ermöglicht selbstbestimmt und unabhängig zu handeln – sie macht das Leben einfacher.» Bea Heim Alt Nationalrätin

Auch für Menschen mit Einschränkungen sieht sie Vorteile: Barrierefreie Bedienung, vergrösserbare Schrift, Vorlesefunktion und Sprachsteuerung sollen sicherstellen, dass wirklich alle teilnehmen können. Heim äussert sich dazu fast schon überrascht: «Der Gesetzgeber hat hier für einmal dafür gesorgt, dass wirklich alle am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.»

Gegner: Freiwilligkeit wird nicht lange bleiben

Doch so viel Zustimmung es auch gibt, nicht alle sind überzeugt. Kritiker*innen befürchten Risiken und drohenden Zwang. Sie bezweifeln, dass der Datenschutz ausreichend gewährleistet ist. Wer sich mit einer elektronischen Identität im Netz bewege, hinterlasse Spuren – und diese könnten, so die Befürchtung, von Behörden oder Unternehmen missbraucht werden. Ganz ausschliessen lasse sich auch ein Datenleck oder ein Hackerangriff nicht.

Grosse Sorgen bereitet zudem die Frage der Freiwilligkeit. Zwar verspricht der Bund, dass niemand zur Nutzung gezwungen werde. Gegner befürchten jedoch, dass Ämter oder private Firmen nach und nach Druck aufbauen könnten.

«Das E-ID-Gesetz wäre nur der erste Schritt. Nach drei, vier Jahren folgen scheibchenweise Erweiterungen des Gesetzes.» Nils Fiechter Präsident Junge SVP Schweiz

Auch das Recht auf ein Offline-Leben wird erwähnt: Gerade im Kanton Genf hatte die Bevölkerung kürzlich in einer Abstimmung entschieden, dass niemand gezwungen sein dürfe, digitale Wege zu nutzen. Im neuen E-ID-Gesetz sei dieser Schutz zu schwach verankert.

Ja-Lager hat mehr Budget deklariert

Die Befürworter*innen reichen von SP, Grünen, EVP, FDP, GLP bis zur Mitte sowie zahlreichen Verbänden. Sie haben bisher rund 420’000 Franken für ihre Kampagne gemeldet. Auch Bundesrat und Parlament empfehlen ein Ja.

Auf der anderen Seite stehen SVP, EDU, PdA sowie Bewegungen wie Freunde der Verfassung, Mass-voll und die Piratenpartei. Letztere argumentieren mit Datenschutz und Freiheitsrechten. Ihr bisheriges Kampagnenbudget liegt bei 135’000 Franken – deutlich kleiner, aber mit einer lautstarken Botschaft.

