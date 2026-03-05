Easyjet fliegt als einzige Airline den Euroairport Basel an, während die Hauptpiste saniert wird. KEYSTONE

Fünf Wochen lang gehört der Himmel über Basel nur einer Airline. Wegen der Pistensanierung hat Easyjet am Euroairport faktisch ein Monopol – und lässt sich das mit deutlich höheren Ticketpreisen bezahlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wegen der Sanierung der Hauptpiste wird der Flugbetrieb am Euroairport Basel von Mitte April bis Ende Mai stark eingeschränkt.

Während dieser Zeit kann nur Easyjet die Querpiste nutzen und hat damit faktisch ein Monopol auf Passagierflüge.

Die Ticketpreise steigen stark an – auf einigen Strecken laut Berechnungen um bis zu 1682 Prozent. Mehr anzeigen

500 Millionen Franken will der Euroairport Basel in den nächsten sieben Jahren in seine Infrastruktur investieren. Bereits in diesem Frühjahr ist die Hauptpiste dran. Sie wird während fünf Wochen im April und Mai saniert. Nur eine Airline bietet in dieser Zeit noch Flüge von und nach Basel an – und sahnt bei den Flugpreisen offenbar richtig ab.

Easyjet muss den Flugbetrieb zwar deutlich eindampfen, aber kann als einzige Airline überhaupt während der Sanierung starten und landen. Damit hat die britische Billigfluggesellschaft vom 15. April bis zum 21. Mai gewissermassen ein Monopol am Euroairport – und das macht sich bei den Ticketpreisen bemerkbar, berichtete zuerst die «Basler Zeitung».

Bis zu 1682 Prozent mehr werden fällig, wie «20 Minuten» berechnet hat. Flüge nach London würden demnach teilweise mit 223 Franken statt aktuell 24 Franken zu Buche schlagen, ein Plus von 817 Prozent. Nach Barcelona kommt man für 342 Franken, statt 28 Franken (+ 1126 Prozent). Am deutlichsten, nämlich 1682 Prozent, ist der Aufschlag bei Flügen nach Mallorca: Während Flüge im März knapp 29 Franken kosten, zahlt man im Mai 515 Franken.

Nur 24 statt 200 Passagierflüge pro Tag

Trotz der deutlich gestiegenen Preise sieht die Preisüberwachung keinen Grund einzugreifen. Easyjet habe kein dauerhaftes Monopol, erklärte eine Sprecherin gegenüber «20 Minuten». Die Airline arbeite «mit einem auslastungsabhängigen Preissystem. Da die Betriebskosten derzeit gestiegen sind, dürften auch die Basispreise höher liegen. Es ist also nachvollziehbar, dass die Ticketpreise wegen des kleineren Angebots ansteigen.»

Während der Schliessung der Hauptpiste seien lediglich 24 Passagierflüge pro Tag geplant, jeweils zwölf Starts und Landungen, informiert der Euroairport. Normalerweise gebe es ungefähr 200 Starts und Landungen pro Tag. Easyjet kann als einzige Airline die Querpiste nutzen, auf der die Maschinen während der Sanierung der Hauptpiste starten und landen. Alle anderen Airlines verzichten aus technischen Gründen.

Herausforderung für die Pilotinnen und Piloten

Pilotinnen und Piloten müssen auf der Querpiste übrigens auf ein Instrumentenlandesystem verzichten. Das wird insbesondere bei schwierigen Wetterverhältnissen eine Herausforderung.

«Die minimalen Wetter- und Sichtbedingungen für Starts und Landungen sind auf der Ost-West-Piste restriktiver als auf der Hauptpiste. So ist etwa eine Mindest­sichtweite von 5000 Metern erforderlich, um dort landen zu können», gab ein Flughafensprecher bei «20 Minuten» zu Protokoll.

Im Regelbetrieb werden 110 Destinationen von Euroairport aus angeflogen, davon deckt Easyjet 77 Ziele ab. Während der Sanierung bedient die Airline nur noch 29 Strecken, die wichtigsten davon mit sechs bis sieben Flügen pro Woche. Dazu zählten etwa London Gatwick, Hamburg, Nizza, Palma de Mallorca oder Barcelona.