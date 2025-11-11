  1. Privatkunden
Mitten in der Wechsel-Saison Glarner Pneuhaus ist Konkurs – Kunden kommen nicht mehr an ihre Reifen

Sven Ziegler

11.11.2025

Danis Pneuhaus in Bilten GL ist Konkurs.
Danis Pneuhaus in Bilten GL ist Konkurs.
Screenshot Google Maps

Das Aus von Dani’s Pneuhaus kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt: Während die Winterreifensaison auf Hochtouren läuft, bangen Kundinnen und Kunden im Glarnerland um ihre eingelagerten Pneus.

Redaktion blue News

11.11.2025, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dani’s Pneuhaus in Bilten ist seit dem 20. Oktober offiziell konkurs – Kunden erfuhren oft zu spät davon.
  • Zahlreiche Reifen lagen noch in der Werkstatt; das Konkursamt verwaltet die Bestände und entscheidet über Herausgabeanträge.
  • Betroffene berichten von fehlender Kommunikation und chaotischen Abholterminen – viele wissen bis heute nicht, wohin ihre Pneus verschwunden sind.
Mehr anzeigen

Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können: Während im ganzen Land die Reifenwechsel-Saison anläuft, macht in Bilten GL ein lokaler Betrieb dicht. Das Kantonsgericht Glarus eröffnete am 20. Oktober den Konkurs über Dani’s Pneuhaus GmbH – mit Folgen für zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer, die dort ihre Winterpneus lagern.

Inhaber Daniel Eberle, der das Pneuhaus seit 2011 führte, verabschiedete sich kurz darauf in einem emotionalen Facebook-Beitrag. Er habe bis zuletzt gekämpft, schrieb er, doch gesundheitliche Gründe hätten den Weiterbetrieb verunmöglicht. Nur wenig später war der Beitrag wieder gelöscht.

Die Kundschaft erfuhr teilweise spät vom Aus. Ein Kunde schildert gegenüber den «Glarner Nachrichten», er habe am Tag nach der Konkurseröffnung noch einen Reifenwechsel-Termin erhalten – persönlich vom Inhaber zugesagt. «Er sagte, er kümmere sich um meine Pneus», erinnert sich der Mann. Danach hätten jedoch sämtliche Kontaktversuche ins Leere geführt. Mehrfaches Anrufen habe nichts gebracht.

Gesetzesänderung treibt Pleitewelle an. Schweizer Firmenpleiten explodieren – über 50 Prozent mehr Konkurse

Gesetzesänderung treibt Pleitewelle anSchweizer Firmenpleiten explodieren – über 50 Prozent mehr Konkurse

Erst Tage später sei klar geworden, dass der Betrieb zum Zeitpunkt seines Termins längst nicht mehr arbeitsfähig war. «Neue Termine zu vergeben, obwohl das Geschäft zu ist – das ist nicht in Ordnung», sagt er rückblickend. Auch andere Betroffene berichten online, sie hätten nichts von der Schliessung gewusst, bis ein Zettel an der Tür hing.

Keine Reaktion vom Betreiber

Seine eigenen Reifen erhielt er später über seinen Leasinganbieter zurück. Doch in der Werkstatt lagen nach eigenen Beobachtungen noch viele weitere Pneus.

Auf Anfrage der «Glarner Nachrichten» bestätigt das Konkursamt, dass sich das Verfahren in der Inventarisierungsphase befindet. Wer Anspruch auf eingelagerte Gegenstände habe, könne die Herausgabe beantragen – entweder direkt beim Amt oder bei der beauftragten Verwaltung. Wie viele Reifen betroffen sind und welchen Gesamtwert sie ausmachen, bleibt vorerst offen.

Inhaber Eberle reagiert auf Medienanfragen nicht. Die Website des Pneuhauses ist weiterhin online.

