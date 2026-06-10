Ein Aargauer Unternehmer ist vom Bezirksgericht Aarau wegen Hinderung einer Amtshandlung verurteilt worden. Der Mann war im März 2025 mit seinem Auto aus einer Güterumschlagzone weggefahren, während eine Mitarbeiterin der Parkkontrolle der Stadtpolizei Aarau sein Fahrzeug überprüfte, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.
Die Parkwächterin sagte demnach vor Gericht, sie habe den Lenker gebeten zu warten, als sie das Fahrzeug dokumentierte. Stattdessen sei dieser eingestiegen und davongefahren. Sie habe zur Seite ausweichen müssen, «sonst hätte er mich mit dem Seitenspiegel erwischt».
Ob die Frau tatsächlich gefährdet war, konnte vor Gericht nicht eindeutig geklärt werden. Wegen Widersprüchen in ihren Aussagen sprach die Richterin den Beschuldigten vom Vorwurf der groben Verkehrsregelverletzung frei. Eine Gefährdung der Parkwächterin sei nicht nachgewiesen.
Keine Reue im Prozess
Schuldig sprach das Gericht den Mann jedoch wegen Hinderung einer Amtshandlung. «Die Amtshandlung war im Gange», sagte Keller. Dem Unternehmer habe klar sein müssen, dass die Parkwächterin dabei war, eine Busse vorzubereiten.
Vor Gericht zeigte sich der Beschuldigte wenig reuig. Über Parkwächterinnen sagte er: «Politessen sind zu einem grossen Teil strohdumm.» Zudem erklärte er, Diskussionen über Bussen würden sich für ihn finanziell nicht lohnen: «In dieser Zeit habe ich das Geld wieder reingeholt.»
Das Gericht verurteilte den Mann zu einer unbedingten Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu 320 Franken, insgesamt 3200 Franken, sowie zu den Verfahrenskosten. Die Richterin begründete dies unter anderem damit, dass sich der Beschuldigte «relativ uneinsichtig» gezeigt habe. Zum Abschluss mahnte sie: «Ein anständiger Umgang wäre wünschenswert.»
Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten
Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst.