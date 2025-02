Darum will fast niemand Bundesrat werden

GeKo11

Es geht in diesem Falle nicht um Frau oder Mann, es geht um die Fähigkeit der Person und um die Einstellung zu unserem Land. Was sich Frau Amherd geleistet hat, ist nicht zu vertreten für eine Bundesrätin, so geht das nicht, auch nicht als Bundesrätin. Dass sie von einer Armee keine Ahnung hatte ist das eine, aber dass sie noch personaslentscheide getroffen hat, die schlicht nicht notwnedig waren und teilweise sicher die falfschen Personen am falschen Ort eingesetzt hat ist das andere! Polemik ruft in der Politik nur hervor, der/die nicht nach den Normen der Funktion handelt!