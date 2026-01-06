  1. Privatkunden
11 Kilogramm Marihuana entdeckt Zoll stoppt mutmasslichen Drogenkurier am Julierpass

Lea Oetiker

6.1.2026

Das Rauschgift im Wert von 70'000 Franken wurde sichergestellt.
Das Rauschgift im Wert von 70'000 Franken wurde sichergestellt.
Kantonspolizei Graubünden

Am Julierpass ist kurz vor Weihnachten ein mutmasslicher Drogenkurier aufgeflogen: Die Zollbehörden stellten bei einem 37-jährigen Deutschen elf Kilogramm Marihuana sicher.

Lea Oetiker

06.01.2026, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Julierpass in Silvaplana wurde am 20. Dezember 2025 ein 37-jähriger Deutscher mit elf Kilogramm Marihuana gestoppt.
  • Das Rauschgift im Wert von 70'000 Franken wurde sichergestellt.
  • Die Polizei ermittelt und lobt die Zusammenarbeit mit dem BAZG.
Mehr anzeigen

Am 20. Dezember 2025 hat eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Julierpass in Silvaplana GR einen mutmasslichen Drogenkurier festgenommen.

Der 37-jährige deutsche Staatsangehörige war kurz vor 20 Uhr beim Ausstellplatz auf Höhe des Kraftwerks Albanatscha kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte zwei Koffer mit insgesamt rund elf Kilogramm Marihuana.

Das sichergestellte Betäubungsmittel hat laut den Behörden einen geschätzten Verkaufswert von etwa 70'000 Franken. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Kantonspolizei Graubünden übergeben.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten laufen. Die Behörden betonen, der Fall zeige die effiziente Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Graubünden und dem BAZG bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität im Engadin.

