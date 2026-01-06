Am 20. Dezember 2025 hat eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Julierpass in Silvaplana GR einen mutmasslichen Drogenkurier festgenommen.
Der 37-jährige deutsche Staatsangehörige war kurz vor 20 Uhr beim Ausstellplatz auf Höhe des Kraftwerks Albanatscha kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte zwei Koffer mit insgesamt rund elf Kilogramm Marihuana.
Das sichergestellte Betäubungsmittel hat laut den Behörden einen geschätzten Verkaufswert von etwa 70'000 Franken. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Kantonspolizei Graubünden übergeben.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten laufen. Die Behörden betonen, der Fall zeige die effiziente Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Graubünden und dem BAZG bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität im Engadin.