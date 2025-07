Die Kantonspolizei Bern erhielt am Montag die Meldung über einen vermissten Schwimmer. Symbolbild: Keystone

Ein Schwimmer ist am Dienstagvormittag im Thunersee bei Unterseen tot aufgefunden worden. Der Mann war tags zuvor als vermisst gemeldet worden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Am Montag, kurz nach 13.35 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass im Thunersee bei Unterseen ein Schwimmer vermisst werde. Der Mann war allein ins Wasser gegangen und nach längerer Zeit nicht zurückgekehrt.

Ausgerückte Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Suchaktion ein. Am Dienstag bargen sie nach intensiven Suchmassnahmen den leblosen Körper des Mannes aus dem See. Das schreibt die regionale Staatsanwaltschaft Oberland in einer Mitteilung.

Beim Verstorbenen handelt es sich demnach um einen 77-jährigen deutschen Staatsbürger, wohnhaft im Kanton Bern.

Mögliches medizinisches Problem

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, unter anderem die Gewässerpolizei. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache und zu den Umständen des Unfalls erfolgen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland.

Ein medizinisches Problem als mögliche Ursache könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.