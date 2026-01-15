  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Berichte veröffentlicht Bern will bei Gewalt-Demo keine Fehler gemacht haben – die Polizei sieht das anders

SDA

15.1.2026 - 09:31

Verletzte, Sachschaden, hohe Polizeikosten: Die Pro-Palästina-Demo vom vergangenen Oktober in Bern eskalierte.
Verletzte, Sachschaden, hohe Polizeikosten: Die Pro-Palästina-Demo vom vergangenen Oktober in Bern eskalierte.
Archivbild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Der Polizeieinsatz an der eskalierten Pro-Palästina-Demonstration vom Oktober 2025 in Bern hat hohe Kosten verursacht. Während die Stadtregierung ihr deeskalierendes Vorgehen weiterhin verteidigt, fordert die Kantonspolizei nun einen deutlich härteren Kurs.

Keystone-SDA

15.01.2026, 09:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Polizeieinsatz an der eskalierten Gaza-Demo kostete rund 1,1 Millionen Franken.
  • Die Stadt Bern hält ihr Vorgehen trotz der Gewalt weiterhin für richtig.
  • Die Kantonspolizei fordert hingegen strengere Regeln für unbewilligte Kundgebungen.
Mehr anzeigen

Die Berner Stadtregierung hält es nach wie vor richtig, dass sie die unbewilligte Gaza-Demo vom vergangenen Oktober nicht im Keim erstickt hat. Sie will auch in Zukunft auf Dialog und Deeskalation setzen. Ob es schärfere Gesetze braucht, lässt sie offen.

Das geht aus einem Bericht hervor, den der Gemeinderat heute veröffentlichte. Beim stundenlangen Gewaltexzess in der Innenstadt entstand Sachschaden in hoher sechsstelliger Höhe. Sowohl Polizisten als auch Demonstrierende wurden verletzt.

Der Polizei-Einsatz verursachte Kosten von 1,1 Millionen Franken. 660 Einsatzkräfte fast aus der ganzen Schweiz waren vor Ort.

Zahlreiche Gruppierungen hatten über soziale Medien zu einer Pro-Palästina-Demo am 11. Oktober 2025 in Bern aufgerufen. Um eine Bewilligung bemühten sie sich nicht. Die Stadt beauftragte die Polizei, die Demo zu tolerieren und den Zugang zum Bundesplatz zu ermöglichen, solange die Kundgebung friedlich bleibe.

Am Nachmittag versammelten sich laut Schätzungen rund 8000 Personen auf dem Bahnhofplatz. Die Mehrheit verhielt sich laut Polizei und Stadt friedlich. Für den Ausbruch der Gewalt während des Umzugs machen sie eine gewaltbereite, hoch organisierte Minderheit verantwortlich.

Stundenlange Gewalt

Ein Bericht der Kantonspolizei beschreibt, wie die Lage nach ersten Sachbeschädigungen auf dem Bundesplatz eskalierte. Militante Demonstrierende zündeten Rauch- und Knallpetarden, errichteten Barrikaden und entfachten Feuer. Zudem wurden die Einsatzkräfte laut Polizei massiv angegriffen.

Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein. Die Einkesselung der «militanten Spitze» in der Amthausgasse gelang gegen 17 Uhr und wurde erst am Folgetag um 4.41 Uhr vollständig aufgelöst. Die Beweissicherung und Identifikation waren aufwendig; die Polizei kontrollierte 536 Personen.

Verletzt wurden laut dem Bericht 18 Polizeikräfte. Zu Berichten von Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten, wonach es hunderte verletzte Demonstrierende gegeben habe, schreibt die Polizei, ihr lägen dazu keine bestätigten Angaben vor. Sie habe Kenntnis von einer Person, die durch ein Gummiprojektil leicht verletzt worden sei.

Hoffnung auf friedliche Demo

Im Kern der politischen Aufarbeitung stand für die Stadtregierung die Frage, warum die unbewilligte Demo nicht im Keim erstickt wurde. Für den Gemeinderat wäre das nicht verhältnismässig gewesen. Hätte man Tausende Menschen bei der Besammlung auseinandergetrieben, hätte dies zu einer Eskalation auf dem Bahnhofplatz geführt.

Die Strategie der Stadt beruhe auf Dialog, Deeskalation und einer verhältnismässigen Gefahreneinschätzung. Diese sei im Vorfeld gemeinsam mit der Kantonspolizei erfolgt. Man habe gehofft, dass das kurz zuvor geschlossene Abkommen im Nahen Osten beruhigend auf die Lage wirken würde. Letztlich sei die Heftigkeit der Gewalt nicht vorhersehbar gewesen.

Offen lässt der Gemeinderat, ob es strengere gesetzliche Grundlagen zur Regulierung unbewilligter Kundgebungen braucht. Die Kantonspolizei möchte künftig Demonstrierende wegschicken können, bevor sich eine grosse Menschenmenge bildet.

Ermittlungen auch gegen Polizei

Dafür bräuchte es eine Verschärfung der städtischen Gesetzgebung. Ein sogenannter Entfernungsartikel, wie ihn andere Städte kennen, war im rot-grün dominierten Bern bislang nicht mehrheitsfähig. Zweimal wurde er vom Stadtparlament abgelehnt, 2010 sagte auch das Volk knapp Nein.

Wie viele Gewalttäter zur Rechenschaft gezogen werden, ist weiter offen. Die juristische Aufarbeitung ist im Gang. Die Stadt hat laut eigenen Angaben Strafanzeige gestellt und die Voraussetzungen für eine mögliche Kostenüberwälzung geschaffen.

Ermittlungen laufen aber auch zur Verhältnismässigkeit einzelner Polizeimassnahmen. Zwei Anzeigen seien eingegangen, heisst es im Bericht des Gemeinderats. Amnesty International Schweiz hatte die Polizeiintervention als «ungerechtfertigt und exzessiv» kritisiert.

Meistgelesen

Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe
Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti
Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet

Mehr aus dem Ressort

Kurz vor WEF-Start. Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt

Kurz vor WEF-StartTausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt

«Zutiefst erschüttert». Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

«Zutiefst erschüttert»Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti

Neu auf dem Podest. Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt

Neu auf dem PodestSchweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt