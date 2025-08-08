  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Untersiggenthal AG Polizei erwischt Einbrecher in flagranti – dank Anwohnern

Dominik Müller

8.8.2025

Der Kantonspolizei Aaargau gelang es, die beiden Männer zu verhaften.
Der Kantonspolizei Aaargau gelang es, die beiden Männer zu verhaften.
Kantonspolizei Aargau

Zwei mutmassliche Einbrecher sind am Donnerstagabend in Untersiggenthal AG auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden – dank aufmerksamen Anwohnern.

Dominik Müller

08.08.2025, 08:58

Am Donnerstag, kurz vor 22.30 Uhr, bemerkten Anwohner in Untersiggenthal AG, dass in einer Nachbarswohnung Licht brannte. Die Besitzer befanden sich zu diesem Zeitpunkt in den Ferien.

Die Anwohner meldeten den Verdacht umgehend der Kantonalen Notrufzentrale. Patrouillen der Stadtpolizeien Baden und Brugg rückten aus und stellten vor Ort tatsächlich Licht und Personen in der Wohnung fest, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Als die Einbrecher die Polizei bemerkten, flüchteten sie demnach durch ein Fenster im Erdgeschoss. Sie sprangen rund drei Meter tief in eine darunterliegende Garageneinfahrt. Einer der Männer stürzte dabei und verletzte sich an den Füssen.

Die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Baden hielten ihn direkt danach an und brachten den 33-jährigen Georgier unter polizeilicher Begleitung ins Spital. Seinen gleichaltrigen Landsmann konnte eine zweite Patrouille wenige Meter vom Tatort entfernt anhalten.

Die beiden führten laut Mitteilung Einbruchswerkzeug, Handschuhe sowie mutmassliches Diebesgut mit sich. Die Polizei nahm sie vorläufig fest. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche weitere Straftaten.

Meistgelesen

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen
Diesen Plan schmiedet die Schweiz jetzt gegen Trump
Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS