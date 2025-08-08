Der Kantonspolizei Aaargau gelang es, die beiden Männer zu verhaften. Kantonspolizei Aargau

Zwei mutmassliche Einbrecher sind am Donnerstagabend in Untersiggenthal AG auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden – dank aufmerksamen Anwohnern.

Am Donnerstag, kurz vor 22.30 Uhr, bemerkten Anwohner in Untersiggenthal AG, dass in einer Nachbarswohnung Licht brannte. Die Besitzer befanden sich zu diesem Zeitpunkt in den Ferien.

Die Anwohner meldeten den Verdacht umgehend der Kantonalen Notrufzentrale. Patrouillen der Stadtpolizeien Baden und Brugg rückten aus und stellten vor Ort tatsächlich Licht und Personen in der Wohnung fest, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Als die Einbrecher die Polizei bemerkten, flüchteten sie demnach durch ein Fenster im Erdgeschoss. Sie sprangen rund drei Meter tief in eine darunterliegende Garageneinfahrt. Einer der Männer stürzte dabei und verletzte sich an den Füssen.

Die Einsatzkräfte der Stadtpolizei Baden hielten ihn direkt danach an und brachten den 33-jährigen Georgier unter polizeilicher Begleitung ins Spital. Seinen gleichaltrigen Landsmann konnte eine zweite Patrouille wenige Meter vom Tatort entfernt anhalten.

Die beiden führten laut Mitteilung Einbruchswerkzeug, Handschuhe sowie mutmassliches Diebesgut mit sich. Die Polizei nahm sie vorläufig fest. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche weitere Straftaten.