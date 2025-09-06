  1. Privatkunden
Grosseinsatz in Kilchberg ZH Polizei evakuiert Lindt-Schoggi-Museum – «überall laufen Touristen herum»

Dominik Müller

6.9.2025

Im Schokoladenmuseum «Home of Chocolate» von Lindt in Kilchberg ZH läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Die Hintergründe sind bis anhin unbekannt.

Dominik Müller

06.09.2025, 14:26

06.09.2025, 14:30

In Kilchberg ZH ist die Kantonspolizei Zürich derzeit mit einem Grossaufgebot beim Schokoladenmuseum «Home of Chocolate» von Lindt vor Ort. Eine Leserreporterin meldet sich bei blue News: «Wir wollten ins Musem, aber hier werden gerade alle Personen evakuiert.»

Als sie einen Polizisten nach dem Grund für den Einsatz fragt, habe dieser geantwortet: «Glauben sie mir, zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie hier weggehen.» Auch alle Mitarbeiter haben das Gebäude verlassen müssen. Die Situation sei chaotisch: «Überall laufen Touristen herum.»

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von blue News lediglich einen Einsatz. Weitere Informationen werden im Tagesverlauf folgen.

+++ Update folgt +++

