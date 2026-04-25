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Luxus-Autos gestohlen Polizei fasst Autodiebe nach Verfolgungsjagd auf der A1

SDA

25.4.2026 - 13:58

Mutmassliche Autodiebe lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Kantonspolizei Aargau.
Mutmassliche Autodiebe lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Kantonspolizei Aargau.
Keystone/Ennio Leanza (Symbolbild)

Zwei Männer brechen in eine Garage ein, stehlen zwei Luxus-Autos und liefern sich auf der A1 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Weit kamen die mutmasslichen Autodiebe jedoch nicht.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.04.2026, 13:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei Aargau hat zwei mutmassliche Autodiebe festgenommen.
  • Die beiden jungen Franzosen brachen zuvor mutmasslich in einen Garagenbetrieb in Herisau ein, entwendeten einen Audi RS Q8 und ein BMW X5 und rammten ein Tor.
  • Einer der beiden jungen Männer kollidierte bei der Verfolgungsjagd mit einem anderen Fahrzeug.
Mehr anzeigen

Nach einer Verfolgungsjagd auf der A1 hat die Polizei im Aargau zwei junge Männer gestoppt. Sie sollen in Herisau AR zwei Luxus-Autos gestohlen haben.

Die beiden jungen Franzosen seien vorläufig festgenommen und an die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden überstellt worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstag mit.

Die beiden gestohlenen Fahrzeuge, ein Audi RS Q8 und ein BMW X5, sind laut der Polizeimeldung in der Nacht in Herisau entwendet worden. Die Täter sind demnach in einen Garagenbetrieb eingebrochen und haben mit einem Fahrzeug ein Tor gerammt.

Daraufhin sei eine grossangelegte Fahndung eingeleitet worden, teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Mehrere Patrouillen der Regional- und Stadtpolizeien sowie der Kantonspolizei seien aufgeboten worden, auch Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit seien am Einsatz beteiligt gewesen.

Wilde Verfolgungsjagd. Schüsse auf A1 – BMW-Diebe crashen nach Hochrisiko-Flucht

Wilde VerfolgungsjagdSchüsse auf A1 – BMW-Diebe crashen nach Hochrisiko-Flucht

Flucht zu Fuss

Eine Polizeipatrouille sichtete den BMW kurz vor acht Uhr auf der Autobahn A1 beim Bareggtunnel. Der 18-jährige Fahrer flüchtete in Mägenwil AG von der Autobahn, kollidierte mit einem anderen Auto und wurde nach einer kurzen Flucht zu Fuss gefasst.

Der gestohlene Audi wurde wenig später ebenfalls auf der A1 bei Schafisheim AG entdeckt. Die Polizei hielt den 19-jährigen Lenker nach einer Verfolgungsfahrt in Richtung Kanton Solothurn kurz nach Rothrist AG an.

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