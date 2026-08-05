Ein 82-jähriger Mann verlor bei einem Wohnungsbrand in Ittigen BE sein Leben. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Die Polizei geht derzeit von einem gelegten Feuer aus.

Der Brand brach in einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke des Mehrfamilienhauses aus. Die betroffene Wohnung weist nach dem Feuer deutliche Russspuren auf.

Darum geht's Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Ittigen BE nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Das 82-jährige Opfer starb nach der Bergung im Spital.

Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Zusammenfassung erstellt mit

Der Wohnungsbrand, bei dem am Samstag ein Mann in Ittigen BE ums Leben kam, dürfte gelegt worden sein. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter am selben Tag festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Papiermühlestrasse brach am frühen Samstagmorgen aus, wie blue News am Nationalfeiertag publik machte. Die Einsatzkräfte fanden einen bewusstlosen Mann im Treppenhaus. Er verstarb später im Spital. Die übrigen Hausbewohner konnten sich selbständig ins Freie retten.

Beim Todesopfer handelt es sich um einen 82-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Drei weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die vom Feuer betroffene Wohnung wurde stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.