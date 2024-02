Das geschlossene Erziehungszentrum Pramont im Walliser Ort Granges. Archivbild: Keystone

Nach dem spektakulären Ausbruch aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS sind zwei weitere Flüchtige gefasst worden. Die Suche nach den letzten vier Jugendlichen geht weiter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walliser Polizei hat zwei weitere Ausbrecher aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS festgenommen.

Bereits gestern konnten vier Flüchtige gefasst werden.

Damit sind noch vier Jugendliche auf der Flucht. Mehr anzeigen

Nach den Ausbruch aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS vom vergangenen Wochenende hat die Walliser Polizei zwei weitere Personen verhaftet. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die von der Staatsanwaltschaft, dem Jugendgericht und der Kantonspolizei gemeinsam durchgeführten Ermittlungen und Untersuchungen haben laut Mitteilung zu den zwei weiteren Festnahmen geführt. Weitere Informationen gab die Polizei nicht bekannt.

In der Nacht auf Sonntag sind zehn Jugendlichen aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont ausgebrochen. Dabei hatten sie einen Wärter angegriffen und in eine Zelle gesperrt. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Bereits gestern konnten vier Personen verhaftet werden. Laut Polizei werden die Fahndungs- und Ermittlungsarbeiten «mit grossem Aufwand fortgesetzt», um die vier noch fehlenden Flüchtigen zu verhaften.

Der Kanton Wallis teilte derweil am Mittwoch mit, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Erziehungszentrum verstärkt werden. Demnach wird ab sofort ein privater Sicherheitsbeamter bei der Überwachung in der Nacht eingesetzt.