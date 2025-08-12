Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys

Die Kantonspolizei Zürich hat in Wald ZH 40 Mobiltelefone, die an der Street Parade geklaut wurden, sichergestellt. Das teilte sie in einer Mitteilung mit.
So fielen Fahndern an der Street Parade am Samstag, 9. August, eine Frau und ein Mann auf, die damit beschäftigt waren, bei einem zuvor gestohlenen Mobiltelefon die SIM-Karte zu entfernen. Die beiden Personen wurden kontrolliert und verhaftet.
Etwa 30 Minuten später ertappten Fahnder ebenfalls beim Bellevue zwei weitere Männer beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Auch sie wurden festgenommen.
Laut der Kantonspolizei Zürich haben Ermittlungen daraufhin eine Verbindung der vier Personen ergeben. Bei einer Hausdurchsuchung in Wald ZH seien zudem zwei weitere Frauen angetroffen und verhaftet worden.
Plastiktasche mit in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen
In ihrem Fahrzeug stellten die Fahnder drei in Alufolie eingepackte Mobiltelefone sicher. In der Nähe des fand die Kantonspolizei in einem Waldstück eine Plastiktasche mit rund 40 in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen. Auch diese konnten der verhafteten Personen zugeordnet werden.
Es handelt sich dabei um sechs aus Kolumbien stammenden und illegal anwesenden Personen im Alter von 20 bis 46 Jahren. Nach den polizeilichen Befragungen wurden sie der Staatsanwaltschaft übergeben.
Mehr zur Street Parade
Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade
Seit Februar wird geplant, in der Street-Parade-Woche wird gebaut: Das 35 Meter lange Love Mobile des Zürcher Vereins Friends of Streetparade feiert sein Jubiläum. blue News darf hinter die Kulissen blicken.