Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys

Die Kantonspolizei Zürich hat in Wald ZH rund 40 Mobiltelefone gefunden, die an der Street Parade geklaut wurden.

Fahnder ertappten mehrere Personen direkt an der Street Parade. Anschliessende Ermittlungen führten zu einer Hausdurchsuchung in Wald ZH.

Bei den mutmasslichen Dieben handelt es sich um Personen aus Kolumbien, die sich illegal in der Schweiz aufhielten. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich hat in Wald ZH 40 Mobiltelefone, die an der Street Parade geklaut wurden, sichergestellt. Das teilte sie in einer Mitteilung mit.

So fielen Fahndern an der Street Parade am Samstag, 9. August, eine Frau und ein Mann auf, die damit beschäftigt waren, bei einem zuvor gestohlenen Mobiltelefon die SIM-Karte zu entfernen. Die beiden Personen wurden kontrolliert und verhaftet.

Etwa 30 Minuten später ertappten Fahnder ebenfalls beim Bellevue zwei weitere Männer beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Auch sie wurden festgenommen.

Laut der Kantonspolizei Zürich haben Ermittlungen daraufhin eine Verbindung der vier Personen ergeben. Bei einer Hausdurchsuchung in Wald ZH seien zudem zwei weitere Frauen angetroffen und verhaftet worden.

Plastiktasche mit in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen

In ihrem Fahrzeug stellten die Fahnder drei in Alufolie eingepackte Mobiltelefone sicher. In der Nähe des fand die Kantonspolizei in einem Waldstück eine Plastiktasche mit rund 40 in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen. Auch diese konnten der verhafteten Personen zugeordnet werden.

Es handelt sich dabei um sechs aus Kolumbien stammenden und illegal anwesenden Personen im Alter von 20 bis 46 Jahren. Nach den polizeilichen Befragungen wurden sie der Staatsanwaltschaft übergeben.

