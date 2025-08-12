Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hausdurchsuchung in Wald ZH Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys

Noemi Hüsser

12.8.2025

Die Mobiltelefone waren in Aluminium eingepackt. 
Die Mobiltelefone waren in Aluminium eingepackt. 
Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat in Wald ZH rund 40 Mobiltelefone gefunden, die an der Street Parade geklaut wurden. 

Noemi Hüsser

12.08.2025, 15:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kantonspolizei Zürich hat rund 40 gestohlene Mobiltelefone sichergestellt, die an der Street Parade geklaut worden waren.
  • Fahnder ertappten mehrere Personen direkt an der Street Parade. Anschliessende Ermittlungen führten zu einer Hausdurchsuchung in Wald ZH.
  • Bei den mutmasslichen Dieben handelt es sich um Personen aus Kolumbien, die sich illegal in der Schweiz aufhielten.
Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich hat in Wald ZH 40 Mobiltelefone, die an der Street Parade geklaut wurden, sichergestellt. Das teilte sie in einer Mitteilung mit. 

So fielen Fahndern an der Street Parade am Samstag, 9. August, eine Frau und ein Mann auf, die damit beschäftigt waren, bei einem zuvor gestohlenen Mobiltelefon die SIM-Karte zu entfernen. Die beiden Personen wurden kontrolliert und verhaftet.

Street Parade 2025. Aus diesen Gründen musste die Polizei eingreifen +++ Die besten Bilder

Street Parade 2025Aus diesen Gründen musste die Polizei eingreifen +++ Die besten Bilder

Etwa 30 Minuten später ertappten Fahnder ebenfalls beim Bellevue zwei weitere Männer beim Diebstahl eines Mobiltelefons. Auch sie wurden festgenommen.

Laut der Kantonspolizei Zürich haben Ermittlungen daraufhin eine Verbindung der vier Personen ergeben. Bei einer Hausdurchsuchung in Wald ZH seien zudem zwei weitere Frauen angetroffen und verhaftet worden.

Plastiktasche mit in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen

In ihrem Fahrzeug stellten die Fahnder drei in Alufolie eingepackte Mobiltelefone sicher. In der Nähe des fand die Kantonspolizei in einem Waldstück eine Plastiktasche mit rund 40 in Alufolie eingepackten Mobiltelefonen. Auch diese konnten der verhafteten Personen zugeordnet werden.

Es handelt sich dabei um sechs aus Kolumbien stammenden und illegal anwesenden Personen im Alter von 20 bis 46 Jahren. Nach den polizeilichen Befragungen wurden sie der Staatsanwaltschaft übergeben.

Mehr zur Street Parade

Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade

Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade

Seit Februar wird geplant, in der Street-Parade-Woche wird gebaut: Das 35 Meter lange Love Mobile des Zürcher Vereins Friends of Streetparade feiert sein Jubiläum. blue News darf hinter die Kulissen blicken.

08.08.2025

Meistgelesen

Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Kann GC den grossen FC Bayern München ärgern?
Dramatische Szenen bei Konzert von Schlagerstar Naschenweng
Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?
Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys