Polizei findet den Täter von Altstetten

Mit diesem Bild wurde nach dem Täter gesucht.

Weil er einer Frau an den Kopf getreten hatte, wurde nach einem Täter gesucht. Nun wurde die Polizei fündig. Der Täter ist 17-jährig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 30. April dieses Jahres kam es in Altstetten zu einer gewaltätigen Auseinandersetzung.

Ein Täter trat einer 49-jährigen Frau gegen den Kopf, diese erlitt schwere Verletzungen.

Nun wurde der Täter verhaftet.

Am Bahnhof Altstetten in Zürich kam es am 30. April zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern und einer 49-jährigen Frau. Die Frau wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

In der Folge fahndete die Polizei nach dem Täter, der nun gefunden wurde. Der Täter ist 17-jährig und stammt aus dem Kanton Aargau, wie die Polizei mitteilt. Gegen ihn wird jetzt wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.