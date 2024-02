Die Baselbieter Polizei hat am Dienstag in Binningen eine leblose Person gefunden, die mutmasslich Opfer eines Gewaltdelikts wurde. Symbolbild: Keystone

In Binningen BL kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Gewaltdelikt. Eine tatverdächtige Person wurde verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Baselbieter Kantonspolizei hat gestern in Binningen eine Leiche gefunden.

Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus.

Eine tatverdächtige Person konnte festgenommen werden. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend erhielt die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft kurz nach 20.30 Uhr eine telefonische Meldung, dass in einer Liegenschaft am Allschwilerweg in Binningen BL eine Person tot aufgefunden wurde. An besagter Örtlichkeit konnten die Einsatzkräfte eine leblose Person feststellen, wie die Polizei mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen sei die bisweilen noch nicht identifizierte Person Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Eine tatverdächtige Person sei von der Baselbieter Kantonspolizei noch vor Ort festgenommen worden.

Der genaue Tathergang und die genaue Tatzeit sind bis anhin noch unklar und Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und wird laut Mitteilung am Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft gegen die mutmassliche Tatperson beantragen.

Weitere Details gibt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Personen, welche im Bereich des Allschwilerweges ungewöhnliche Feststellungen oder allfällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Basel-Landschaft zu melden.