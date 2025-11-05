  1. Privatkunden
Vaz/Obervaz GR Vermisster Strahler (79) von Steinplatte getroffen – tot

Dominik Müller

5.11.2025

Der Mann war als Kristall- und Mineraliensucher unterwegs.
Der Mann war als Kristall- und Mineraliensucher unterwegs.
Kapo Graubünden

Am Montag hat die Bündner Polizei einen Mann tot im Gebiet Crap la Pala gefunden. Er war zuvor als vermisst gemeldet.

Redaktion blue News

05.11.2025, 10:43

05.11.2025, 10:46

Am Sonntag, um 20.30 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass ein 79-jähriger Mann in Davos vermisst werde. Eine nächtliche Notsuche nach ihm verlief erfolglos.

Eine Helikopterbesatzung stellte dann am Montag den Leichnam des Mannes südlich des Crap la Pala auf dem Gemeindegebiet von Vaz/Obervaz GR fest. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Mann, der als Kristall- und Mineraliensucher unterwegs war, in abfallendem Gelände von einer abrutschenden Steinplatte erfasst.

Die Polizei klärt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden nun die genauen Umstände, die zum Todesfall geführt haben.

