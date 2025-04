Polizei findet zweite Leiche nach Schüssen und Brand in Wohnhaus

Die Freiburger Kantonspolizei war gegen 9.15 Uhr alarmiert worden, dass eine Person in der Nähe eines Wohnhauses Schüsse abgegeben habe. (Archivbild) sda

Nach Schüssen und einem Brand am Donnerstagmorgen sind in den Trümmern eines Wohnhauses in Epagny FR zwei Leichen gefunden worden. Ob sie an den Folgen der Schüsse oder des Brandes starben, ist unklar.

Keystone-SDA Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei in Epagny FR wurde am Morgen gegen 9.15 Uhr alarmiert, weil eine Person in der Nähe eines Wohnhauses geschossen hat.

Kurz darauf brach in der Wohnung ein Feuer aus.

Nachdem der Brand gegen Mittag gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte neben der Schusswaffe zuerst eine und später eine zweite tote Person in den Trümmern. Mehr anzeigen

Nach den Schüssen und dem Brand in einem Wohnhaus in Epagny FR haben die Behörden am Donnerstag eine zweite Leiche in den Trümmern gefunden. Bereits zuvor hatten sie am Brandplatz eine Schusswaffe sichergestellt. Die Ermittlungen dauerten am Abend an.

Den Erkenntnissen zufolge fielen gegen 9.15 Uhr Schüsse. Wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte, soll ein Mann anschliessend mit einer Langwaffe in das Wohnhaus eingedrungen sein. Wenig später brach ein Brand aus. blue News berichtete.

Nachdem dieser gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte zuerst eine und später eine zweite tote Person in den Trümmern. Ihre formelle Identifizierung war am Abend im Gang.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass eine der Personen der mutmassliche Täter sein könnte, welcher die Schüsse abgegeben hatte. Die genauen Umstände waren unklar. Am späten Nachmittag gab die Polizei die zuvor gesperrte Hauptstrasse zwischen La Tour-de-Trême und Epagny wieder für den Verkehr frei.

Am Abend liefen die Untersuchungs- und Ermittlungsarbeiten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft weiter.