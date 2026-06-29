Eine trans Frau will im Berner Marzilibad im Frauenbereich baden – und wird von der Polizei in Handschellen abgeführt. Der Fall wirft heikle rechtliche Fragen auf, Stadt und Parlament kündigen Untersuchungen an.

Darum geht’s Eine trans Frau, die rechtlich als Frau anerkannt ist, wurde am Sonntag von Angestellten des Berner Marzilibads aus dem Frauenbereich verwiesen, nachdem sich einzelne Besucherinnen über ihre Anwesenheit beschwert hatten.

Die Polizei brachte die Frau laut Augenzeuginnen zu Boden und führte sie in Handschellen ab, wobei sie Hämatome und Schürfwunden erlitt. Solidarische Badegäste seien mit Pfefferspray und Schlagstöcken bedroht worden.

Die Stadt Bern und mehrere Parlamentsmitglieder kündigten an, den Fall zu untersuchen.

Im Berner Marzilibad ist es am Sonntag zu einem umstrittenen Polizeieinsatz gekommen. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern ging kurz vor 17.30 Uhr eine Meldung ein, wonach «eine Person» den Frauenbereich trotz Aufforderung des Badpersonals nicht verlassen habe.

Was die Polizei nicht verrät: Bei der «Person» handelte es sich um eine trans Frau, die gemäss Informationen von blue News auch vom Staat als Frau anerkannt ist.

Anna* (27) hielt sich mit Freundinnen im Frauenbereich «Paradiesli» auf und suchte an dem heissen Sonntagnachmittag sichere Abkühlung im Frauenbad – sicher deshalb, weil der Frauenbereich als geschützter Ort für Frauen gilt: Dort können sie auch unbekleidet baden, ohne Belästigungen befürchten zu müssen.

Beschwerden wegen Transidentität

Nicht alle Frauen hatten aber Freude daran, dass sich auch eine Frau ohne angeborene Vulva im Frauenbad aufhielt. Mehreren Augenzeuginnen zufolge sollen sich drei Besucherinnen beschwert haben. Es kam zur Diskussion, der auch von Sicherheitsleuten des Teams Taktvoll nicht geschlichtet werden konnte. Taktvoll ist dafür bekannt, sensibel mit Konflikten zwischen unterschiedlichen Kulturen und Lebensrealitäten umzugehen, und wurde in dieser Saison von der Stadt damit beauftragt, Konflikte in den städtischen Bädern deeskalierend zu lösen.

Augenzeuginnen zufolge entschieden die Marzili-Angestellten, die Kantonspolizei beizuziehen – mit dem Ziel, dass Anna das Gelände verlasse. Diese Darstellung bestätigt die Kantonspolizei: Die «Person» habe sich geweigert, das Frauenbad «auf Aufforderung durch das Badpersonal» zu verlassen. Andere Gründe, die für einen Auswurf der jungen Frau sprachen, waren der Kantonspolizei keine bekannt. «Uns wurde nur gemeldet, dass sich eine Person der Aufforderung widersetzte, die Frauenbadi zu verlassen», sagt eine Sprecherin der Polizei.

Am Sonntagabend kam es zu einer kurzfristigen Demonstration. Tobias Ettlin/ZVG

Das wäre aus rechtlicher Sicht problematisch. Denn bei der Badi handelt es sich nicht um ein privat geführtes Unternehmen, sondern um eine städtische Einrichtung. Sollte Anna allein wegen ihrer Transidentität des Platzes verwiesen worden sein, bräuchte es dafür eine gesetzliche Grundlage.

Die Wegweisung selbst verlief laut Augenzeuginnen rabiat. In einer Erklärung, die von Freundinnen und Anwesenden verfasst wurde, heisst es, die Polizei habe Anna zu Boden gebracht und in Handschellen abgeführt. Sie habe dabei schwere Hämatome und Schürfwunden erlitten. Zudem seien solidarische Badegäste gewaltsam angegangen und mit Pfefferspray sowie Schlagstöcken bedroht worden.

Polizistin «leicht verletzt»

Die Kantonspolizei Bern schildert den Vorfall anders: Mehrere Anwesende hätten sich mit Anna solidarisiert und die «Intervention» behindert. Sie habe sich den polizeilichen Massnahmen «aktiv widersetzt». Zudem sei eine Polizistin von einer unbekannten Person «tätlich angegriffen» und «leicht verletzt» worden.

Was die Kantonspolizei mit «leicht verletzt» konkret meint, wollte sie auf Anfrage nicht präzisieren. «Aus Datenschutzgründen», sagt die Polizeisprecherin. Sie sagt nur, dass die Polizistin nicht ins Spital musste. Anna sei für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und später wieder entlassen worden.

Im Anschluss an die Entlassung formierte sich laut Polizei auf dem Waisenhausplatz eine «unbewilligte» Solidaritätskundgebung, die friedlich durch die Innenstadt zog. Fakt ist: Spontane Kundgebungen in der Stadt Bern müssen nicht bewilligt werden. Die Polizei schreibt weiter, dass es bei der friedlichen Kundgebung keine Sachbeschädigungen gab.

Die Stadt Bern kündigte auf Anfrage an, sich am Nachmittag mit einer Medienmitteilung zum Vorfall zu äussern. Im Stadtparlament wurden mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Auch sie kündigten an, den Fall genau untersuchen zu wollen.

* Name geändert