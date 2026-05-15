Der Garagenbesitzer am Galliweg in Rothrist AG hat eine Alarmanlage, die am Auffahrtsabend anschlägt: Kurz vor 22.45 Uhr alarmiert der Mann die Kantonspolizei, wie diese heute mitteilt. Er berichtet von einer Gestalt, die er auf der Überwachungskamera ausmachen kann.
Streifenwagen eilen zum Tatort. Als die erste Patrouille eintrifft, ist der Täter verschwunden: Die Beamten leiten eine «Nahfahndung» ein und entdecken in einem nahegelegenen Garagenbetrieb am Industrieweg eine zerstörte Scheibe.
«Im Innern war eine Person erkennbar, die unter Beizug eines Diensthundes angehalten und festgenommen werden konnte», hält die Kapo fest. Der mutmassliche Jungtäter sei nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendanwaltschaft inhaftiert worden.
Zwei fabrikneue Autos für einen Fisch – Nigerias Mega-Fishing-Festival ist zurück
Tausende Fischer rennen gleichzeitig in den Fluss – Netze in der Hand, Wasser bis zur Brust. Am Ufer drängen sich die Zuschauer: Wer zieht den grössten Fang aus dem Wasser? Das Argungu Fishing Festival in Nigeria ist ein Spektakel.