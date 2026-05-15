Dieser Polizeihund dient uns hier nur als Symbolbild. sda

Ein erst 15 Jahre alter Franzose ist am Auffahrtsabend in Rothrist AG in zwei Garagenbetriebe eingebrochen. Zu seinem Unglück kam ihm die Kantonspolizei per Diensthund auf die Schliche.

Der Garagenbesitzer am Galliweg in Rothrist AG hat eine Alarmanlage, die am Auffahrtsabend anschlägt: Kurz vor 22.45 Uhr alarmiert der Mann die Kantonspolizei, wie diese heute mitteilt. Er berichtet von einer Gestalt, die er auf der Überwachungskamera ausmachen kann.

Streifenwagen eilen zum Tatort. Als die erste Patrouille eintrifft, ist der Täter verschwunden: Die Beamten leiten eine «Nahfahndung» ein und entdecken in einem nahegelegenen Garagenbetrieb am Industrieweg eine zerstörte Scheibe.

«Im Innern war eine Person erkennbar, die unter Beizug eines Diensthundes angehalten und festgenommen werden konnte», hält die Kapo fest. Der mutmassliche Jungtäter sei nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendanwaltschaft inhaftiert worden.