Polizei nimmt Einbrecher nach spektakulärer Flucht fest

Die Aargauer Kantonspolizei hat zwei mutmassliche Einbrecher in Neuenhof AG festgenommen. Sie waren vor ihrer Verhaftung nach dem Einsatz einer Nagelgurte mit vier platten Autoreifen weiter geflüchtet.

Die Aargauer Kantonspolizei hat zwei mutmassliche Einbrecher nach einer spektakulären Flucht in einem Waldgebiet bei Neuenhof festgenommen.

Zuvor hätten sie in Ehrendingen versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Die beiden Chilenen waren nach dem Einsatz einer Nagelgurte mit vier platten Autoreifen vorerst weiter geflüchtet. Mehr anzeigen

Die Polizei habe am Freitagabend kurz nach 19.15 Uhr Kenntnis davon erhalten, dass zwei Unbekannte versucht hätten in Ehrendingen in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach rund 20 Minuten sei das verdächtige Fahrzeug mit den beiden mutmasslichen Einbrechern im Raum Baden gesichtet worden, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mit.

Mit einer Nagelgurte sei versucht worden, das Fluchtfahrzeug zum Anhalten zu bringen. Mit vier platten Reifen habe die Täterschaft aber die Flucht Richtung Neuenhof fortgesetzt. Dort hätten die beiden mutmasslichen Einbrecher schliesslich in einem Waldgebiet aufgegriffen und verhaftet werden können.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um zwei Chilenen im Alter von 38 und 36 Jahren ohne festen Wohnsitz in der Schweiz. Die Polizei prüft, ob weitere Straftaten auf das Konto der beiden gehen.