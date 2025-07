Täter rammen Waffengeschäft mit Auto – und drohen Polizei mit Bombe

Beim Einbruch rammten die Täter das Waffengeschäft mit einem Fahrzeug. BRK News

In Pfungen ZH war die Polizei am Samstagmorgen mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zwei Männer versuchten, in ein Waffengeschäft einzubrechen.

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Samstag in Pfungen ZH zwei Männer festgenommen, die in ein Waffengeschäft einbrechen wollten. Es handelt sich um einen Slowaken und einen Franzosen.

Ein Polizeisprecher bestätigt auf Anfrage von Keystone-SDA entsprechende Berichte auf Newsportalen. Auch die Sondereinheit Diamant stand im Einsatz.

Die mutmasslichen Täter waren mit einem Fahrzeug gegen die Scheibe des Geschäfts gefahren. Im selben Laden waren Ende Mai bei einem Einbruch Ende Mai rund 50 Faustfeuerwaffen entwendet worden, wie der Sprecher weiter sagte.

Noch während der Festnahme äusserte einer der Männer laut BRK News gegenüber der Polizei eine Drohung: Sollte das Gebäude betreten werden, könne es zu einer Explosion kommen. Die Polizei nahm diese Warnung ernst, sperrte das Gebiet rund um das Waffengeschäft weiträumig ab und unterbrach vorsorglich auch den Bahnverkehr auf der nahegelegenen Linie – rund 80 Meter vom Tatort entfernt.

Die Züge fuhren zwischen 5.30 und 8.15 Uhr nicht mehr durch Pfungen. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich durchsuchten das Gebäude gründlich, konnten jedoch keine gefährlichen Gegenstände finden.

Rätselhafte Diebstahlserie

In den letzten Tagen häuften sich Diebstähle in Schweizer Waffengeschäfte. Einen allfälligen Zusammenhang mit dem Fall von Pfungen werde man untersuchen, sagte der Sprecher der Zürcher Polizei.

Am 17. Juli hatten Unbekannte Faustfeuerwaffen in Altstätten SG entwendet. Am 21. Juli brachen Täter in Evionnaz VS und in Gossau SG in Waffengeschäfte ein. Im Fall Evionnaz wurden zwei mutmassliche Täter innert eines Tages gefasst. Eine dritte Person ist flüchtig.