Die Kantonspolizei St. Gallen hat am frühen Dienstagmorgen wegen eines Geisterfahrers ausrücken müssen. Symbolbild: Keystone

Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstag auf der A1 in die falsche Richtung gefahren. Er ist nun seinen Fahrausweis los.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton St. Gallen ist am Dienstagmorgen ein Geisterfahrer unterwegs gewesen.

Die Polizei hat künstlich Stau erzeugt, um den 31-Jährigen zum Halten zu zwingen.

Der Mann war in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Mehr anzeigen

Am Dienstag ist ein Mann in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto als Geisterfahrer auf der Autobahn A1 zwischen Meggenhus und Neudorf unterwegs gewesen. Es kam mehrmals beinahe zu Kollisionen zwischen dem Geisterfahrer und unbekannten Automobilisten, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Eine Patrouille habe das Auto und einen 31-jährigen Mann als Fahrer bei St. Gallen-Winkeln anhalten können, indem sie einen künstlichen Stau erzeugte. Der Mann beschimpfte und bedrohte die Polizisten. Der 31-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, die Angaben zum Geisterfahrer oder den Beinahe-Kollisionen machen können oder gar selber davon betroffen waren.