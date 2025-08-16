Die Kantonspolizei Bern hat laut SRF eine Wandergruppe in Wehrmachtsuniformen oberhalb der Iffigenalp kontrolliert. (Archivbild) sda

In Biel musste die Polizei am Samstag einen bewaffneten Mann überwältigen – er hatte Passanten mit einem Messer verunsichert und sich den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Biel wurde ein bewaffneter Mann von der Polizei mit einem Destabilisierungsgerät gestoppt und überwältigt.

Er blieb unverletzt und wurde in eine Institution gebracht.

Die Hintergründe sind noch unklar. Mehr anzeigen

In Biel BE kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Kantonspolizei Bern kurz vor 11.45 Uhr ein Mann gemeldet wurde, der mit einem Messer an der Brüggstrasse unterwegs war und sich auffällig verhielt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen und den Mann kontrollieren wollten, widersetzte er sich mehrfach den Anweisungen der Polizei. Laut Angaben der Kantonspolizei reagierte er nicht auf die verbalen Aufforderungen und bedrohte die Polizistinnen und Polizisten.

Aufgrund der unklaren Situation und zum Schutz vor einem möglichen Angriff griff ein Beamter schliesslich zum sogenannten Destabilisierungsgerät, mit dessen Hilfe der Mann überwältigt und angehalten werden konnte. Anschliessend wurde er von einer Polizeipatrouille ins Spital gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt.

Nach der medizinischen Abklärung erfolgte die Überführung in eine geeignete Institution. Weshalb der Mann bewaffnet unterwegs war und sich derart verhielt, ist derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Die Polizei betonte, dass der Einsatz des Destabilisierungsgerätes notwendig gewesen sei, um eine Eskalation zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.