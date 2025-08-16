  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hintergründe unklar Polizei stoppt Mann mit Messer in Biel BE

Lea Oetiker

16.8.2025

Die Kantonspolizei Bern hat laut SRF eine Wandergruppe in Wehrmachtsuniformen oberhalb der Iffigenalp kontrolliert. (Archivbild)
Die Kantonspolizei Bern hat laut SRF eine Wandergruppe in Wehrmachtsuniformen oberhalb der Iffigenalp kontrolliert. (Archivbild)
sda

In Biel musste die Polizei am Samstag einen bewaffneten Mann überwältigen – er hatte Passanten mit einem Messer verunsichert und sich den Anweisungen der Einsatzkräfte widersetzt.

Lea Oetiker

16.08.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Biel wurde ein bewaffneter Mann von der Polizei mit einem Destabilisierungsgerät gestoppt und überwältigt.
  • Er blieb unverletzt und wurde in eine Institution gebracht.
  • Die Hintergründe sind noch unklar.
Mehr anzeigen

In Biel BE kam es am Samstag zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Kantonspolizei Bern kurz vor 11.45 Uhr ein Mann gemeldet wurde, der mit einem Messer an der Brüggstrasse unterwegs war und sich auffällig verhielt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen und den Mann kontrollieren wollten, widersetzte er sich mehrfach den Anweisungen der Polizei. Laut Angaben der Kantonspolizei reagierte er nicht auf die verbalen Aufforderungen und bedrohte die Polizistinnen und Polizisten.

Aufgrund der unklaren Situation und zum Schutz vor einem möglichen Angriff griff ein Beamter schliesslich zum sogenannten Destabilisierungsgerät, mit dessen Hilfe der Mann überwältigt und angehalten werden konnte. Anschliessend wurde er von einer Polizeipatrouille ins Spital gebracht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt.

Nach der medizinischen Abklärung erfolgte die Überführung in eine geeignete Institution. Weshalb der Mann bewaffnet unterwegs war und sich derart verhielt, ist derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Die Polizei betonte, dass der Einsatz des Destabilisierungsgerätes notwendig gewesen sei, um eine Eskalation zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.

Meistgelesen

Trump gibt Forderung nach Waffenstillstand in Ukraine auf +++ «Fox News»: «Es sah nicht so aus, als ob die Dinge gut liefen»
«Das historische Treffen» – «Zum Fremdschämen»
Prinz William und Kate ziehen mit ihrer Familie um
Gardasee leidet unter Touristenmangel
Basejumper stirbt nach Wingsuit-Sprung in Grindelwald BE