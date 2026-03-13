Es war eine Verzweiflungstat: Am Dienstagabend übergoss ein Mann sich in einem Postauto in Kerzers im Kanton Freiburg selbst mit Benzin und zündete sich an. Fünf weitere Menschen starben in Folge des brutalen Freitods. Genausoviele Menschen wurden verletzt.
Seitdem am Freitagabend durch einen Bericht des «Blick» bekannt geworden ist, dass der 65-Jährige sich bereits im August 2019 in einem Gebäude der SRF in Bern verschanzt haben und damit gedroht haben soll, sich selbst etwas anzutun, sehen sich die Behörden in dem Fall einer unangenehmen Frage ausgesetzt: Hätte die Gefahr, die von dem Mann für sich selbst und andere ausging, vorher erkannt werden müssen?
Vorfall in SRF-Gebäude war «keine Straftat»
Die Polizei hat nun ihre Vorgehensweise verteidigt. Zwar sei der mutmassliche Täter wegen des Missbrauchs von Betäubungsmitteln polizeibekannt gewesen, nicht aber als Gefährder. Demnach gab es keine Kenntnisse über Gewaltdelikte oder Drohungen, die von ihm ausgegangen wären.
«Auch bei den Abklärungen im Rahmen der Vermisstenmeldung», die sechs Stunden vor der Tat vom Spital Aarberg ausging, habe es «keine Hinweise auf eine Selbst- oder Fremdgefährdung» gegeben, erklärte die Kommunikationschefin der Kantonspolizei auf Anfrage des «Tages-Anzeiger».
Auf den «Blick»-Bericht angesprochen, gab sie an, dass es sich bei dem Fall «gemäss ersten Einschätzungen nicht um eine Straftat» gehandelt habe. Die Polizei sei gesetzlich dazu verpflichtet, Einträge ohne Bezug zu einer Straftat nach spätestens fünf Jahren aus ihren Systemen zu löschen.
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