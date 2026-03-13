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Täter hatte schon einmal gedroht Polizei streitet Versäumnisse im Postauto-Brand von Kerzers ab

Jan-Niklas Jäger

13.3.2026

Die Feuerwehr sichert den Tatort in Kerzers FR ab. 
Die Feuerwehr sichert den Tatort in Kerzers FR ab. 
Bild: KEYSTONE / Alessandro della Valle (Archivbild)

Drei Tage nach der Schreckenstat von Kerzers werden frühere Drohungen des mutmasslichen Täters bekannt. Nun stehen die Behörden in der Kritik: Hätte die Tat verhindert werden können?

Jan-Niklas Jäger

13.03.2026, 21:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Fall des Postauto-Brands von Kerzers steht die Polizei in der Kritik.
  • Wie am Freitagabend bekannt wurde, hatte der mutmassliche Täter bereits 2019 gedroht, sich etwas anzutun, als er sich in einem Gebäude der SRF verschanzt hatte.
  • Die Behörden verteidigen ihre Vorgehensweise. Der Mann sei nicht als Gefährder bekannt gewesen. Bei dem Vorfall von 2019 habe es sich um keine Straftat gehandelt.
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Es war eine Verzweiflungstat: Am Dienstagabend übergoss ein Mann sich in einem Postauto in Kerzers im Kanton Freiburg selbst mit Benzin und zündete sich an. Fünf weitere Menschen starben in Folge des brutalen Freitods. Genausoviele Menschen wurden verletzt.

Seitdem am Freitagabend durch einen Bericht des «Blick» bekannt geworden ist, dass der 65-Jährige sich bereits im August 2019 in einem Gebäude der SRF in Bern verschanzt haben und damit gedroht haben soll, sich selbst etwas anzutun, sehen sich die Behörden in dem Fall einer unangenehmen Frage ausgesetzt: Hätte die Gefahr, die von dem Mann für sich selbst und andere ausging, vorher erkannt werden müssen?

Vorfall in SRF-Gebäude war «keine Straftat»

Die Polizei hat nun ihre Vorgehensweise verteidigt. Zwar sei der mutmassliche Täter wegen des Missbrauchs von Betäubungsmitteln polizeibekannt gewesen, nicht aber als Gefährder. Demnach gab es keine Kenntnisse über Gewaltdelikte oder Drohungen, die von ihm ausgegangen wären.

Neue Details enthüllt. Kerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude

Neue Details enthülltKerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude

«Auch bei den Abklärungen im Rahmen der Vermisstenmeldung», die sechs Stunden vor der Tat vom Spital Aarberg ausging, habe es «keine Hinweise auf eine Selbst- oder Fremdgefährdung» gegeben, erklärte die Kommunikationschefin der Kantonspolizei auf Anfrage des «Tages-Anzeiger».

Auf den «Blick»-Bericht angesprochen, gab sie an, dass es sich bei dem Fall «gemäss ersten Einschätzungen nicht um eine Straftat» gehandelt habe. Die Polizei sei gesetzlich dazu verpflichtet, Einträge ohne Bezug zu einer Straftat nach spätestens fünf Jahren aus ihren Systemen zu löschen.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe:

  • Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.
  • Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch
  • Beratungstelefon Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch
  • Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch
  • Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:
  • Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid
  • Nebelmeer: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils
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