Warnung an Bevölkerung Polizei sucht gefährlichen und vermutlich bewaffneten Mann

SDA

14.12.2025 - 15:12

Die Polizei im Berner Jura sucht einen "vermutlich bewaffneten und gefährlichen Mann" (Symbolbild)
Die Polizei im Berner Jura sucht einen "vermutlich bewaffneten und gefährlichen Mann" (Symbolbild)
Keystone

Die Kantonspolizei Bern ruft die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung im Berner Jura dazu auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Sie sucht einen «vermutlich bewaffneten und gefährlichen» Mann.

Keystone-SDA

14.12.2025, 15:12

14.12.2025, 15:32

Das Gebiet soll von allen Personen gemieden werden, der gesuchte Mann sei vermutlich gefährlich, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Im Zusammenhang mit dem Ereignis sperrte die Polizei auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Recconvilier.

Weitere Angaben konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorerst nicht machen. Sie sei mit einem entsprechend grossen Dispositiv vor Ort, so ein Sprecher.

